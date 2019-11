52 vuelos cancelados de Aerolíneas Argentinas y Austral

Martes, 12 de noviembre de 2019

Es por una protesta gremial de despachantes APTA, que lidera Ricardo Cirielli. Dio una insólita explicación.





Un paro sorpresivo que canceló 52 vuelos afectó a más de 6.700 pasajeros en Ezeiza y Aeroparque. Se trata de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico que lidera Ricardo Cirielli, quien explicó que falta personal para cubrir las tareas.



​​La medida, que comenzó alrededor de las 6 de la mañana de este martes, afecta a los vuelos tanto en Aeroparque como en el aeropuerto de Ezeiza. Según informaron fuentes oficiales a Clarín, los vuelos cancelados llegan al menos a 52.





"La empresa centraliza la responsabilidad de mantener comunicación con la aeronave en vuelo por parte del despachante en un sector llamado radio CCO, donde se poseen las características técnicas para que el alcance de onda de los equipos HF, ACARS y VHF sean optimas", explicó Cirielli.



Aclaró que "éste sector es el encargado de realizar toda comunicación a las aeronaves en vuelo de la empresa, ya sea para alertar de cambios de destino, monitoreo de combustible a bordo, puntos de notificación y fundamentalmente de recepcionar y comunicar al jefe de CCO cualquier tipo de ayuda o declaración de emergencia. Es el nexoconstante para informar cambiosmeteorológicos en arribos y confirmar desvíos".



Atribuyó las demoras en Aeroparque y Ezeiza y las cancelaciones a la "exclusiva responsabilidad de la Gerencia de Operaciones. La gerencia lo sabía, pero no tomó los recaudos para que se cubra el puesto en este turno. Falta personal habilitado. Ahora están viendo de convocar a uno que está de franco, o esperar hasta que ingrese el que toma turno a las 14".



Hasta las 10.00, son al menos 3.500 los vuelos afectados las. El conflicto se empezó a sentir a las 8.30 de la mañana, cuando los pasajeros que iban llegando se dieron cuenta de que sus vuelos estaban demorados. Más tarde comenzaron a cancelarse.



“Tenía un vuelo a las 8 de la mañana a Córdoba por una reunión laboral. Nos dicen que no sabemos cuándo vamos a salir porque hay un conflicto gremial: no nos podemos ir, pero no hay información. Lo único que nos piden es paciencia”, explicó Enrique Román, un pasajero varado, en declaraciones a TN.