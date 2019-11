Los veteranos de Malvinas dispondrán de un certificado único para realizar trámites Martes, 12 de noviembre de 2019 Lo resolvió el Ministerio de Defensa tras un pedido de ex combatientes. Servirá para presentaciones tanto privadas como públicas.

El Gobierno creó el Certificado Único de Veteranos de Guerra de Malvinas, que les permitirá a los ex combatientes agilizar los trámites que deban realizar ante organizaciones privadas y públicas nacionales, provinciales y municipales.



La iniciativa, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, surgió a partir de un pedido de ex combatientes con el propósito de obtener un certificado único para presentarlo ante las diversas reparticiones que requieran ese documento.



Según un comunicado de prensa, el certificado se solicita online en la página de Presidencia de la Nación mediante el ingreso del número de CUIL del interesado.



El ministro de Defensa, Oscar Aguad, firmó la correspondiente resolución en el marco de las acciones realizadas por el Gobierno para mejorar la calidad de atención de los veteranos de aquel conflicto bélico, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.



La idea es brindar desde el Estado una forma ágil para que los veteranos realicen todo trámite que involucre su condición de VGM y en particular para los que residen en el interior.



“Antes, cada certificado se hacía para una repartición puntual, ahora puede presentarse en cualquier repartición para acceder a beneficios o realizar trámites”, señaló el coronel VGM Jorge Zanela, a cargo de la Oficina de Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas, creada en septiembre pasado, a 37 años del conflicto del Atlántico Sur.