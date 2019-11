Cristian Fabbiani anunció su retiro y su último sueño en el fútbol

Martes, 12 de noviembre de 2019

Cristian Fabbiani anunció su retiro del fútbol: "Juego hasta junio, ya lo hablé con mi familia". Además, contó el motivo de su retiro: "Cuelgo los botines porque siento que ya cumplí mi etapa como jugador. En los próximos seis meses quiero darle una alegría a Deportivo Merlo; ese sería el broche de oro".







El delantero se refirió a sus proyectos y sus ganas de seguir vinculado al mundo del fútbol: "En diciembre me recibo como técnico y mi representante ya está dialogando con distintos clubes para comenzar a dirigir a partir del próximo semestre".



El delantero de 36 años, que pasó por River, All Boys, Newell's y Lanús, entre otros clubes, incluyendo equipos de otros países como Rumania e Israel, publicó una imagen en su cuenta de Instagram con el pie de foto: "Últimas veintitrés funciones para mí".



El Ogro marcó más de 100 goles a lo largo de su carrera. Desde su llegada a Deportivo Merlo en julio de 2016, siente que no logró un objetivo importante con el Charro y sueña con dar pelea en el Clausura de la Primera C para lograr el ansiado ascenso de categoría.