San Antonio Spurs le rindió homenaje a Tony Parker y retiró su camiseta número 9

Martes, 12 de noviembre de 2019

Estuvieron presentes Popovich, Duncan y Ginóbili, que dio un discurso muy emotivo. El francés jugó 17 temporadas y ganó cuatro anillos en la franquicia.



Desde este lunes, el firmamento de San Antonio Spurs tiene un nuevo integrante. Con Emanuel Ginóbili como uno de los grandes invitados, la franquicia retiró la camiseta número 9 de Tony Parker, que disputó 17 temporadas en el equipo y ganó cuatro anillos de la NBA.



Tras el partido que los Spurs perdieron por 113-109 con Memphis Grizzlies, San Antonio mostró videos para repasar la extensa carrera del base, repartió camisetas alusivas a esta noche especial ("Merci Tony") y hasta sacó a relucir los cuatro trofeos de la NBA que conquistó el francés (2003, 2005, 2007 y 2014).



Después llegó la parte más emotiva. Cuando la camiseta 9 se elevó, el Big Three completo quedó en lo alto para siempre.



Los seres queridos de Tony Parker (Axelle Francine, su esposa, y Josh y Liam, sus hijos) y sus excompañeros (Ginóbili, Tim Duncan, Bruce Bowen, David Robinson, Boris Diaw, Gregg Popovich, entre otros) se sentaron en semicírculo. Uno a uno, pasaron al frente para dirigirse al base.



El primer en levantarse del asiento fue el entrenador. "Quiero disculparme por todo el maltrato físico y mental al que te sometí. Hace mucho que quería decírtelo", empezó. "Soy muy afortunado de haber visto tu evolución, de los 19 años hasta este momento. Me mejoraste, mejoraste a mi familia, hiciste que gastara todo mi dinero en los vinos que me recomendaste", continuó Popovich, entre bromas. "Muy pronto estaremos ahí cuando entres al Salón de la Fama".



Lo siguió Diaw. "Tony es el básquet de Francia, no hay manera de hablar del básquet francés sin hablar de Tony. Está el básquet francés antes de él y después de él. Lo llevó a otro nivel", dijo el ala-pivot, que fue interrumpido por la presencia de un murciélago. "¡Manu! ¡Manu!", reaccionó Diaw, recordando el famoso episodio de Ginóbili.



Robinson, que participó del primer campeonato logrado por Parker, rememoró: "Tony es la razón por la que me retiré. La primera vez que entrenamos, intenté perseguirlo, pero me dejó parado en el medio de la cancha. ¡Tenía 17 años menos que yo!". Los ojos del francés ya empezaban a poblarse de lágrimas.



Duncan, actual asistente de Popovich, se dirigió al corazón de su amigo: "En el inicio, el respeto creció con cada año que pasó. No tenía idea que sería mi base, el base con el que amo haber jugado en mi carrera".



Y le llegó el turno a Ginóbili, que abandonó el asiento a la derecha de Parker y tomó la palabra.



"Llegué lleno de dudas. Tenía un compañero que no pensaba que yo pudiera hacer algo -mirada divertida a Duncan-, tenía un entrenador que pensaba que yo era un loco de remate. Pero tenía un base que sí creía en mí", comenzó Manu.



Continuó: "Su optimismo y confianza me sacaron adelante. 'Vas a mejorar, vamos a ser una buena dupla, vas a ser el mejor jugador FIBA'. Yo tenía 25 años, Tony tenía apenas 20, pero el experimentado era él. Necesitaba un aliado. Y tener a un base como aliado es una buena decisión".



"Quince años juntos, cientos de conversaciones en la parte de atrás del micro en los viajes, y ni siquiera tuvimos una sola discusión. Estaba tratando de recordar si tuvimos alguna: ninguna", agregó Ginóbili. Y recordó lo que vivió en su propia ceremonia de homenaje: "Estuve en este lugar hace ocho meses, y digo lo mismo que aquella vez: fue un verdadero placer, amigo".



Entonces le tocó a Parker retribuir cada uno de los saludos.



Se divirtió con Bowen ("Mi primer ídolo"), emocionó a Popovich ("Fuiste un increíble segundo padre, te la jugaste por mí") y al final quedó cara a cara con Duncan y Ginóbili.



"Los últimos dos, ¿qué puedo decir?", dijo antes de ser interrumpido por una de las ovaciones más importantes de la noche. "Un base de Francia, un escolta de Argentina, un tipo de Islas Vírgenes, jugando juntos... ¡qué Big Three!".



"Si tuviera que elegir un equipo, iría a la guerra con ustedes. Fue un honor jugar con ustedes. Podría hablar de lo que hacíamos en la cancha, pero prefiero todo lo que aún hacemos fuera de la cancha: las charlas, pasamos tiempo juntos, el tenis... tengo que mejorar en el tenis, porque siempre pierdo contra Manu, hay que mejorar", dijo Parker, que se retiró a mitad de año tras una campaña con Charlotte Hornets.



Y cerró: "La amistad es lo que más aprecio. Los amo. Estaremos juntos para siempre".



Luego de recordar a otros grandes compañeros (Patty Mills, Danny Green, Thiago Splitter, Fabricio Oberto), saludó al público. Y segundos más tarde, el momento por el que todos fueron al estadio.



Hasta este lunes, San Antonio Spurs había retirado nueve jerseys, los de Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Emanuel Ginóbili (20), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32, también dijo presente en la ceremonia), George Gervin (44) y David Robinson (50).



La vista clavada en el techo, donde se descubrió la camiseta número 9 de de Parker, al lado de la 20 de Ginóbili (retirada en marzo), cerca de la 21 de Duncan (fue homenajeado en 2016). Juntos en el firmamento de San Antonio.