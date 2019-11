Advierten extremar cuidados ante empresas de turismo no habilitadas Martes, 12 de noviembre de 2019 El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Turismo informa y recomienda, ante el comienzo de las vacaciones de verano y temporada alta, a la población extremar cuidados a la hora de contratar un servicio con agencias de viajes.





Se alerta de agencias de viajes que no operan de manera legal y que no se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Nacional de Agencias de Viajes de Turismo Estudiantil, para realizar la venta de paquetes de turismo estudiantil.



Recomendaciones y acciones



En ese contexto, desde la cartera Turística Provincial se insiste en que quien acuerde un producto debe ser receptor inmediato de las condiciones generales de contratación impresa, que debe efectuarse en el primer documento de viaje que emita la agencia en cuestión.



Las condiciones generales de la contratación, conjuntamente con el detalle de los servicios a prestar, los billetes de transporte, las órdenes de servicios, las facturas emitidas y todo otro documento que contenga especificaciones sobre el viaje, conformarán “El Contrato de Viaje” y las obligaciones de ambas partes, con cláusulas claras, precisiones del viaje a realizar, como así también Seguros a contratar, para garantizar eficacia jurídica, calidad y eficiencia de los mismos.



Como parte activa de contralor y asesoramiento, desde el Ministerio de Turismo se informa que desde el Área Legal y de Fiscalización, se continúa atendiendo de lunes a viernes todas las consultas vinculadas a los temas enunciados, en los horarios de 8 a 13, y al teléfono 0379 - 4427200 (interno 109).