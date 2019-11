El juez Ramos Padilla citó a indagatoria a Carlos Stornelli

Lunes, 11 de noviembre de 2019

La audiencia está convocada para este viernes 15, a las 11 de la mañana. El fiscal ya había anticipado que esta vez está dispuesto a concurrir







El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó para este viernes al fiscal Carlos Stornelli para que declare en indagatoria en la llamada causa D’Alessio, que investiga una red de espionaje ilegal. Stornelli había sido convocado a declarar en seis oportunidades y no se había presentado en ninguna. Por eso, fue declarado rebelde. Sin embargo, la semana pasada hizo saber a la Procuración General, donde se le sigue un sumario administrativo, su intención de presentarse ahora, justificada en que el caso de los cuadernos ya había sido elevado.



En ese contexto, la defensa de Stornelli, a cargo de Roberto Ribas, se presentó hoy con un escrito en donde dejaba planteada la decisión de someterse a la indagatoria. De inmediato, Ramos Padilla fijó la nueva citación. La audiencia está convocada para el próximo viernes 15, a las 11.



A Stornelli se lo acusa de ocho hechos que tienen que ver con una participación en maniobras de espionaje y extorsión. Entre ellos aparecen los casos del empresario Pedro Etchebest, denunciante original del caso que nació en Dolores, y un ex gerente de la petrolera venezolana Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, pero también el supuesto intento de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor del ex titular de Yaciretá, Oscar Thomas. Todas esas imputaciones surgieron después de la detención de D’Alessio.



Stornelli nunca se presentó en Dolores. Aseguró que esa causa era una maniobra armada para atacar la investigación de los cuadernos. Y se constituyó como querellante en la llamada causa por la “Operación Puf”, un expediente que nació de escuchas a presos kirchneristas en donde se hablaba de la denuncia de Dolores.



En su defensa, el fiscal cuestionó la competencia del expediente de Dolores, pero hasta ahora los planteos fueron rechazados por la Cámara Federal de Mar del Plata y por la Cámara Federal de Casación Penal. También recusó a Ramos Padilla, lo que también fue rechazado.



Con el interrogatorio sobre Stornelli pendiente y la profundización de otras ramas de la investigación, Ramos Padilla quedó en condiciones de elevar a juicio la primera parte del expediente, cumpliendo con la orden dada por la Cámara Federal de Mar del Plata al confirmar los últimos procesamientos, con preventivas.



El caso D’Alessio. A fines de enero pasado, en Dolores, Ramos Padilla comenzó a investigar el caso a raíz de una denuncia del empresario Pedro Etchebest, que aseguraba que le habían pedido dinero para evitar que se avanzara en su contra en la causa de los cuadernos pese a que no había sido nombrado por ningún arrepentido en dicha investigación.



Por una escucha inicial, cuando recién se estaba analizando la denuncia de Etchebest, se detectó que D’Alessio podía estar al tanto del allanamiento que se estaba gestando en su vivienda. El falso abogado recibió al juez amigablemente y le pedía que frenara todo y mostraba credenciales de distintos organismos internacionales de inteligencia y hablaba de sus lazos con el Gobierno. En el procedimiento se encontraron aparatos de comunicaciones e información presuntamente de inteligencia, que reorientaron la pesquisa.



En el expediente de Dolores se presentaron una serie de ex funcionarios o implicados en causas que complicaron al kirchnerismo. Allí están procesados, además de D’Alessio, los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el ex espía Rolando Barreiro, todos ellos bajo prisión preventiva. Pero también fueron procesados el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, Eduardo Ariel Menchi, Carlos Alberto Liñani, Mariano Rubén Díaz y Pablo Leonardo Bloise. En la causa fue procesado además el periodista Daniel Santoro.



Mientras tanto, Stornelli radicó su propia denuncia contra D’Alessio en Comodoro Py 2002. Allí lo acusó de extorsión, pidiendo dinero en nombre suyo. En ese expediente, el falso abogado fue indagado aunque aún no se resolvió su situación procesal. Ramos Padilla le pidió a Ercolini que se inhiba de seguir interviniendo y mande el tema a Dolores.