Cristina Kirchner postergó su regreso desde Cuba para el próximo domingo Lunes, 11 de noviembre de 2019 Cristina Kirchner le comunicó a la Justicia que regresará el próximo domingo a la Argentina. Según precisó su defensa, la ex presidenta y actual vicepresidenta electa postergó su regreso por razones personales. La ex mandataria debía volver hoy al país.



Los abogados informaron la novedad a los diferentes tribunales orales que analizan las causas en donde está imputada CFK. El escrito fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2, que sustancia el juicio oral por el caso de la obra pública y en donde Cristina Kirchner deberá declarar en las próximas semanas. Pero también ante el TOF 5, que tiene en sus manos la causa de Hotesur y Los Sauces; el TOF 8, que tramita el caso de Memorándum; el TOF 1, a cargo del caso dólar futuro; y el TOF 7, elegido para llevar adelante el debate por el caso de los cuadernos.



Florencia Kirchner se encuentra en Cuba bajo un tratamiento médico por estrés postraumático y un linfedema en las piernas. Este es el séptimo viaje que hizo la ex mandataria desde marzo pasado.



Desde Cuba, por redes sociales, la ex presidenta celebró recientemente la libertad de Lula Da Silva y se expresó sobre la crisis en Bolivia.





El miércoles próximo está prevista la consagración de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en el Congreso. Según indicaron fuentes judiciales del fuero electoral, la ausencia de la vicepresidenta electa no complica ese trámite porque no se necesita expresamente la presencia de los integrantes de la fórmula.



En el Congreso se cumplirá así con lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Nacional, donde se indica que “cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación” por el Congreso.



Así, los senadores y diputados nacionales actuales proclamarán la victoria del Frente de Todos. De acuerdo con el escrutinio definitivo realizado por la Justicia, el binomio de Fernández-Fernández cosechó el 48,26% de los votos, mientras que la fórmula de Juntos por el Cambio encabezada por Mauricio Macri y Miguel Pichetto obtuvo el 40,28 por ciento.