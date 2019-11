Sáenz se impuso por una amplia mayoría y es el nuevo gobernador

Lunes, 11 de noviembre de 2019

El candidato del Frente Sáenz Gobernador consiguió un contundente triunfo en los comicios. Sergio “Oso” Leavy, del Frente de Todos, quedó en el segundo lugar.





El candidato del Frente Sáenz Gobernador, Gustavo Sáenz, logró un amplio triunfo en las elecciones provinciales y es el nuevo gobernador de Salta. En el segundo lugar quedó Sergio “Oso” Leavy, del Frente de Todos.

Con el 98,72% de las mesas escrutadas, Sáenz se impuso con el 53,85% frente al 26% que logra Leavy. Olmedo ocupa el tercer lugar con el 15,43%, López llega al 2,43% y queda en el cuarto escalón, y Fernández queda en el último puesto con el 2,28%.

“Tenemos un gran desafío y una enorme responsabilidad en nuestras espaldas. Empieza a escribirse una nueva historia en Salta. Debemos estar juntos", aseguró el gobernador electo durante los festejos por su triunfo. Acto seguido convocó a Sergio Leavy y Alfredo Olmedo, a trabajar en conjunto a partir del 10 de diciembre.

Sáenz agradeció los saludos de los principales dirigentes políticos del país y llamó a terminar con la grieta. En esa lista estuvieron el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el presidente electo Alberto Fernández; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio y el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.



“No tenemos que permitir que la grieta que separa a los argentinos se encuentre en Salta. No lo vamos a permitir. Acá no hay vencedores ni vencidos. Tenemos que trabajar juntos para enfrentar la pobreza y la falta de trabajo, los verdaderos enemigos”, afirmó.

Sáenz le prometió a Alberto Fernández “trabajar a su lado” pero le pidió “trabajar para que el norte postergado se termine de una vez”. Así cerró un discurso dedicado a tratar de combatir la grieta ideológica y política que atraviesa al país.

Después de ganar en las PASO con el 42,81% de los votos Sáenz era el favorito para quedarse con el triunfo en las elecciones de este domingo. El Frente de Todos sacó el 32,22%. De esos votos, 163.527 fueron para Leavy, que ganó la interna con un 74,23%, mientras que el actual vicegobernador de la provincia, Miguel Isa, obtuvo un 25,76%.

Leavy e Isa se movieron en tándem en el camino que unió las PASO con las elecciones generales comprometiéndose para mostrar que estaban unidos y seguían el camino marcado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner a nivel nacional. Sin embargo, la unidad no alcanzó para ganar la elección.

Los salteños eligieron a su nuevo gobernador, 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales. Un total de 1.034.310 electores fueron habilitados para votar en las 453 escuelas que se abrieron para llevar adelante la elección.

Las elecciones provinciales en Salta se realizaron a través del Sistema de Boleta Única Electrónica, cuestionado por distintas fuerzas políticas, que lo consideran vulnerable. Desde el PJ denunciaron que las elecciones “podrían estar viciadas de nulidad por irregularidades y fallas informáticas”. Después de la amplia diferencia en los resultados las denuncias no siguieron su curso.



Además de Sáenz y Leavy, en la elección compitieron Pablo López, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U); el diputado nacional Alfredo Olmedo, del Frente Olmedo Gobernador; y Elia Fernández, del Frente Grande.

El traspaso de mando

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, adelantó que mañana espera reunirse con el gobernador electo con el fin de comenzar el proceso de transición, y detalló que deja “una provincia ordenada y fiscalmente equilibrada”.

Urtubey sostuvo que la provincia aún tiene “deficiencias en términos de pobreza estructural y falta de empleo, producto de políticas económicas adversas” que, según dijo, “lamentablemente desde la provincia” no pudieron “torcer”.



El mandatario formuló estas declaraciones tras emitir su voto en la escuela 4317 “Teniente Coronel Calixto Gauna”, de la localidad de Finca Las Costas, en el marco de las elecciones que se desarrollan en la provincia para definir a su sucesor, luego de 12 años de gestión.

Urtubey señaló que termina su mandato “en el marco de una crisis nacional muy fuerte, lo que condiciona la agenda del trabajo y la lucha contra la pobreza”.Respecto a la pobreza dijo que "lamentablemente hoy es una materia pendiente en toda la Argentina y mucho más en el norte, por la inequidad histórica”.