El Gobernador Valdés confirmó el cronograma del plus de $6.500 Lunes, 11 de noviembre de 2019 El mandatario provincial anunció los días de la liquidación del adicional remunerativo para los trabajadores provinciales –activos, jubilados y pensionados-, a través de su cuenta oficial de Twitter. El mismo comenzará el miércoles 13 del corriente y se extenderá hasta el viernes 15.





El gobernador Gustavo Valdés confirmó, a través de su cuenta de twitter (@gustavovaldesok), los días de pago del plus de $6.500 de noviembre para los agentes públicos, jubilados y pensionados del sistema de previsión social de Corrientes. La liquidación se ejecutará en tres días, a partir de este miércoles.



Tal lo informado por el Mandatario, el pago se iniciará el 13 de noviembre, para los agentes con los documentos terminados en 0,1,2 y 3; continuará el jueves 14, para aquellos con DNI finalizados en 4,5 y 6; y el viernes 15, para los números 7, 8 y 9.



Inyección salarial



Con los pagos de los adicionales y los haberes, el Gobierno Provincial acumulará una inversión en noviembre superior a los $3.262 millones.



Sólo en concepto de liquidación de sueldos la Provincia invierte aproximadamente $2.500 millones. En tanto que el plus de $2.900 significa una inversión de otros $242 millones; y el adicional de $6.500 de otros $520 millones.



Evolución



El actual adicional remunerativo de $6.500 comenzó a pagar en septiembre de 2013, y en ese entonces era de $400.



En diciembre de aquel año subió a $600; y además, en esa oportunidad se pagó un plus extraordinario por única vez de otros $300. En diciembre de 2.014 pasó de $600 a $1.200.



En 2015: en abril sube a $750; y en junio a $900. En 2016: en octubre aumentan a $1.300. En 2017: en marzo sube a $2.000; en mayo a $2.300; en julio sube a $2.700. En septiembre subió a $3.000. En octubre sube a $3.300.



En 2018: en marzo pasa de $3.300 a $3.550; en julio subió a $.4.500. En 2019: en marzo pasa de 4.500 a $5.500; en julio sube a $5.800. En 2019: en septiembre pasa $6.100 y desde octubre pasado se elevó a $6.500.