Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia

Lunes, 11 de noviembre de 2019

En una conferencia de prensa, el mandatario anunció su salida. "El Golpe de Estado se ha consumado", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera.





El presidente boliviano dimitió en medio de masivas protestas y motines policiales en su contra. Esta mañana había convocado a repetir los comicios.



Evo Morales finalmente renunció a la presidencia. Las manifestaciones contra el presidente boliviano continúan en ascenso este domingo en las calles del país.



Las Fuerzas Armadas se habían levantado y pedido públicamente su renuncia.



“He decidido, escuchando a mis compañeros (...), a la iglesia católica, renunciar a mi cargo de la presidencia”, declaró.



Morales explicó que su decisión fue tomada “para que (Carlos) Mesa y (Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales”, en referencia a ataques sufridos por funcionarios del oficialismo. Por ello, instó a los líderes opositores a reducir la violencia que azota a gran parte de l territorio nacional.



“No nos moveremos de las calles hasta que el dictador, el asesino se vaya de Palacio”, advertía antes de conocerse la noticia la ex candidata boliviana Ruth Nina, que preside una asociación de esposas de policías, en las puertas de un cuartel de La Paz, donde se hallan amotinados desde el sábado decenas de uniformados. Un policía ataviado con una máscara negra corrobora lo dicho por Nina y anuncia que junto con centenares de jóvenes continuarán en las protestas contra Morales.



Los policías alzados y los manifestantes civiles se encuentran custodiando la Plaza de Armas, donde está la Casa de Gobierno, para evitar el ingreso de fuerzas campesinas leales a Morales. Morales no controla la policía desde el viernes, cuando comenzaron.



El opositor Luis Fernando Camacho encabeza las protestas y una multitudinaria caravana de opositores que llegan a La Paz desde todo el país. El ex candidato Carlos Mesa también había llamado a movilizaciones "mientras no exista una resolución final a este proceso”, el pueblo se mantenga movilizada.