Horóscopo para hoy 11 de noviembre del 2019



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Surgen contactos afectivos en el lugar de trabajo, será factible solucionar algunas diferencias si actúas con diplomacia.



Amor: El amor incluye celos, posesión e impulsividad. Somos falibles pero perfectibles. No los combatas, acéptalos y compártelos.



Riqueza: Encontrarás un trabajo para hacer por tu cuenta o decidirás convertir un pasatiempo en una actividad que te de beneficios.



Bienestar: Trata de mantener el control en aquellos momentos en que todo parece un caos. Verás cómo tomas ventajas de la situación.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Permanecerás objetivo en todas las circunstancias ya que tus facultades de razonamiento te dotan de una mente lúcida.



Amor: Te produce temor ser sincero, pero arremetes. Te animas a decir y a pedir sin censura, pero esperas una respuesta con ansiedad.



Riqueza: Tiempo propicio para poner orden en tus asuntos económicos y recursos en general. Llega un dinero que estabas esperando.



Bienestar: Tu consigna es definitivamente aprovecha el día, toma las oportunidades. No esperes intentar hallar algo mejor.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tus relaciones personales serán un tema importante. Incluso aparecerán personas en tu vida que la enriquecerán en muchos sentidos.



Amor: Algún distanciamiento te hará ver las cosas con otra perspectiva y te pondrá en condiciones de comenzar de nuevo.



Riqueza: Tu trabajo está destinado a bajar tu poder de producción, a menos que resuelvas problemas existentes. Busca soluciones.



Bienestar: Las confrontaciones serán frecuentes, pero debes evitarlas en la medida de lo posible, no harán más que debilitarte y dejarte sin energías.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Será tu turno de pagar por tus despreocupadas acciones pasadas. Acepta con resignación el efecto del karma en tu destino.



Amor: Jornada ideal para compartir con tu pareja actividades en común, sea una película, una salida o una cena romántica.



Riqueza: Aprenderás más de lo que esperas durante la jornada de hoy, solo asegúrate de estar atento a cada lección.



Bienestar: No puedes vivir una vida desligada completamente de preocupaciones o responsabilidades. De otra forma la desperdiciarás irremediablemente.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tu despreocupación y confianza al extremo puede jugarte una mala pasada. No te desentiendas tan fácilmente de las cosas. Evalúa las prioridades.



Amor: Las sacudidas que experimentan las relaciones afectivas servirán para afianzar la pareja cuando pase el peligro. Sé paciente.



Riqueza: Etapa en la que te verás favorecido para hacer unas inversiones. Tendrás que ser cauto para sacar ventaja de ellas.



Bienestar: Regula tu nivel de eficiencia y exigencia. Haz un balance para no sobrepasarte con los que te rodean. Ten paciencia ante demandas injustificadas.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Orgullo a flor de piel. Aunque no necesitarás mucho de los demás, no los ignores tanto, en ocasiones puede que necesites de su ayuda.



Amor: Es el momento de explorar y gozar de tu sensualidad, ya que tendrás mucha pasión y resultarás atractivo para los demás.



Riqueza: Es posible que tengas que atender varios asuntos laborales de forma sincronizada. Ten cuidado de no cometer errores.



Bienestar: Ante las adversidades que se te presentan en la vida, no dudes en confiar en tu familia. Te conocen bien, sabrán cómo sacarte adelante.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tus armas infalibles serán el método y la organización. Sé todo lo amigable posible con esa persona que podría llegar a perjudicarte.



Amor: No te expresas debidamente cuando tienes criterios diferentes. Eso no favorece a tus relaciones sentimentales.



Riqueza: No creas ciegamente en las promesas que te harán. Alguien está intentando mantenerte tranquilo para sacar ventaja.



Bienestar: No comentes tu intimidad con ajenos, la indiscresión de algunas personas podría dejarte muy mal parado en una situación delicada.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Vivirás un leve debilitamiento psicofísico. Busca ayuda, una consulta al médico no estaría demás. Haz caso a lo que te diga.



Amor: Por fin estás consiguiendo que esa persona a la que amas se fije en ti. Tu medía naranja espera un gran triunfo de tu parte.



Riqueza: Deberás defenderte de un ataque injusto. Evita las actitudes drásticas e intenta actuar con más astucia.



Bienestar: Las buenas compañías incentivan el romance, estimúlalas. Recuerda que las necesidades de tu pareja siempre te ponen a prueba.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: No permitas que tu ánimo decaiga ante dificultades, tampoco dudes de tus capacidades. Tú eres el arquitecto de tu propio destino.



Amor: Tus relaciones afectivas se tornan muy satisfactorias pero tu temperamento se torna muy polar, es o todo o nada. Deja los extremos.



Riqueza: En este momento puedes observar cómo prosperas, aunque la actividad puede ser agotadora para ti.



Bienestar: Si los problemas en el hogar han tomado más tiempo del debido, es esencial mantener el sentido del humor para poder lidiar con problemas prácticos.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Dedica tiempo para poner al día tu correo electrónico, tus llamadas telefónicas y todo tipo de trámites y compromisos pendientes.



Amor: Estarás despegado de tus sentimientos amorosos y aparecerá la discordancia en la pareja. No seas egoísta y escucha a tu media naranja.



Riqueza: Tendrás suerte en los asuntos y decisiones que impliquen riesgo, pero no va a salir todo bien si actúas precipitadamente.



Bienestar: A ti no te sucede nada malo, elimina esas tragedias que te preocupan porque son pura fabricación de tu mente. No confíes en falsas sonrisas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu pareja te entenderá bastante bien, siempre y cuando no se establezca una competencia entre ustedes. Deja de lado tu orgullo.



Amor: Empieza a establecer lazos saludables y satisfactorios sólo con la gente que te interesa. No te rodees de quienes no tienen buenas intenciones.



Riqueza: Tu actividad laboral será muy productiva, lo mismo que la económica. Tendrás algún tipo de satisfacción extra el día de hoy.



Bienestar: Mantente alerta todo el día, pero no preguntes mucho. No quieras cambiar a nadie, disfruta a la gente y a las cosas tal y como son.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Renueva tu espíritu y estado anímico, esto te dará seguridad y te permitirá ganar respeto y confianza ante los demás.



Amor: Tu pareja tiene el corazón cerrado para ti, pero no dejes que otro se apodere de tu pasión. Di un no rotundo.



Riqueza: Tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición, y los dividendos no tardarán en llegar.



Bienestar: Tu búsqueda constante de la verdad te llevará a tropezar con la misma piedra más de una vez. Aprende de esas caídas y quédate con lo bueno.