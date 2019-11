Niño de 12 años murió ahogado en zona no habilitada Lunes, 11 de noviembre de 2019 Un niño de 12 años murió ayer ahogado en la localidad de Empedrado, en una zona del río Paraná no habilitada para bañistas.



Según el informe policial el hecho ocurrió ayer a las 18 en la zona del cámping municipal, cuando efectivos policiales toman conocimiento de que un joven desapareció de las aguas .



De acuerdo a información que brindó la propia madre del niño a la Policía, “el adolescente se estaba bañando junto a su hermana en un sector no habilitado y en un momento desapareció”.



Tras el aviso, se inició la búsqueda con Prefectura sin poder dar con el cuerpo del menor, se trata de un joven de 12 años domiciliado en el barrio Unión de Capital provincial.