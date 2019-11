Boca Unidos empató con San Martín de Formosa en Corrientes

Lunes, 11 de noviembre de 2019

Boca Unidos recibió este domingo a San Martín de Formosa, por la undécima fecha del Federal A. En el inicio el tanto de Antonio Medina abrió el marcador y puso en ventaja a equipo de Daniel Teglia.



Lamentablemente los formoseños encontraron un hueco y marcaron la igualdad de la mano de Alan Zalazar para llevarse un punto a casa. Con este empate, Boca Unidos llegó a los 18 puntos y es líder de la Zona 1; mientras que San Martín acumula 9 unidades y abandonó el último puesto.



El domingo por la noche se perfilaba para ser una buena noche para Boca Unidos, la calidez del clima en Corrientes y el buen primer tiempo de los locales le daban potra expectativa sobre San Martín de Formosa en una fecha más del Federal A.



Los correntinos lograron plasmar su superioridad en el minuto 41 del primer tiempo mediante un gol de Tony Medina, lo que les permitiría irse al descanso con la tranquilidad de encontrarse en ventaja.



Pero el desarrollo del segundo tiempo no le permitió estirar la ventaja y los formoseños fueron encontrando su ritmo de partido, lentamente los visitante fueron encontrando sus oportunidades en el arco defendido por José Aquino.



Cuando todo parecía terminar en el estadio Leoncio Benitez llegó un último ataque de San Martín y el oportunismo de Alan Zalazar le dio el empate a los 42 minutos del segundo tiempo.



El conjunto dirigido por Daniel Teglia no logró el resultado esperado a pesar de poder contar con sus principales figuras, seguramente esta será una semana de reflexión del entrenador que no encuentra el rumbo de las primeras fechas.