Suscribieron convenio para fortalecer a emprendedores privados de su libertad

Sábado, 09 de noviembre de 2019

Por medio del acuerdo, los internos alojados en unidades penales, que estén próximos a salir, recibirán capacitaciones para elaborar sus productos y luego comercializarlos en las Ferias.





En el Salón Verde de Casa de Gobierno, en el marco del Programa Fortaleciendo Emprendedores, el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, junto al titular de la cartera de Seguridad, Juan José López Desimoni, firmaron un convenio de cooperación mutua para brindar capacitación a aquellos internos alojados en unidades carcelarias de toda la provincia, que sean emprendedores, artesanos y estén próximos a egresar.







Tiene como objetivo establecer una relación institucional de colaboración y cooperación tendiente a optimizar los recursos y capacitaciones que el Ministerio de Desarrollo a través Dirección de Comercialización de Economía Social, y la Jefatura del Servicio Penitenciario de Corrientes.







Por medio de este convenio de cooperación mutua, los internos alojados en Unidades Carcelarias que están próximos a salir, que sean emprendedores o quieran serlo recibirán capacitación por parte de la Dirección de Comercialización para elaborar sus productos y luego poder comercializarlos en las Ferias.







Se busca fortalecer a emprendedores que se encuentren alojados en unidades carcelarias, potenciando sus habilidades por medio de capacitaciones y ayudarlos en su reinserción social







Van a participar de este proyecto todas las unidades penales de la provincia, tanto de Capital como del interior.







El convenio ayudará a las personas que son emprendedores y que se encuentren privadas de su libertad a realizar todo tipo de trabajo artesanal. El objetivo es colaborar de esta manera en su reinserción en la sociedad y con una salida laboral rápida, ya que sus trabajos se presentan en las ferias y centros de comercialización. También recibirán capacitación para que puedan mejorar su economía y la de su familia







De esta manera, se busca promover el recurso de formación y capacitaciones de interés que permitan potenciar los procesos de integración institucional para abrir espacios a las transferencias de conocimientos como parte del desarrollo emprendedor e innovar del proceso productivo, económico y social a los internos de las distintas unidades penitenciales.







En este contexto, se estará alentando y promoviendo la actividad emprendedora y el trabajo colaborativo, con sentido ético y solidario, para la generación de oportunidades de desarrollo, de negocios y empleo social a los internos de las distintas unidades sociales.







En las capacitaciones se aprenderá generar eventos, Workshops, y rondas de negocios que permitan la vinculación comercial entre el ecosistema de emprendedores y el sector empresarial.







Gaya y la inclusión como uno de los ejes de gestión







“Estamos trabajando para que el interno no sea reincidente una vez que recupere su libertad. Uno de los ejes en la gestión del gobernador Gustavo Valdés es la inclusión y por ello apuntamos a darle esta posibilidad a las personas que están cumpliendo una condena privadas de su libertad”, indicó en primer término el ministro Adán Gaya, dejando el claro la importancia del convenio que cuenta con la participación de distintos actores, en un trabajo coordinado entre distintas áreas de gobierno.







Para Gaya, es primordial que el estado se muestra presente, brindandoherramientas de capacitación a los internos de los penales para que “cuando recuperen su libertad, tengan un horizonte de salida laboral”.







El titular de Desarrollo Social especificó que se hará un seguimiento para apoyar las iniciativas de los internos a fin que puedan comercializar lo que produzcan, a la vez que contarán con el respaldo de distintos programas para emprendedores de la cartera, con el fin de lograr el cometido.











Ministro López Desimoni: “Una oportunidad de



reivindicarse ante la sociedad y como personas”







Por su parte, al tomar la palabra, el ministro Juan José López Desimoni, puso de relieve la tarea esencial que lleva a cabo el Servicio Penitenciario, para brindar herramientas de trabajo a los internos privados de su libertad. “Que la detención no sea solo un castigo al delito que cometieron, sino que se les dé una oportunidad de reivindicarse ante la sociedad y como personas”, subrayó.







“Todo esto tiene su fundamento en el mandato constitucional que dice que las cárceles deben ser para seguridad y no para castigo”, prosiguió afirmando el ministro, para luego comentar que en ocasión del aniversario del Servicio Penitenciario, el pasado 9 de octubre se expusieron los trabajos realizados por los internos, lo que fue el “punto de partida para seguir avanzando y lograr esta oportunidad para que puedan ser personas útiles a la sociedad”.







“Una persona que se reinserta, es una persona que la sociedad recupera y felicito a todos los actores que han hecho esto posible”, acotó con énfasis López Desimoni.







En tanto, se dio tiempo para manifestar que el Servicio Penitenciario se encuentra frente a un gran desafío y a un cambio trascendente, que será cuando se termine de construir la nueva Unidad Penal 1, que avanza a pasos agigantados en el predio ubicado en San Cayetano, conjuntamente con la Unidad Nª 12 para procesados.







“Será un establecimiento moderno, con las condiciones exigidas a estos tiempos”, sostuvo e instó a la capacitación constante del personal penitenciario, para “estar a la altura de las circunstancias, haciendo los esfuerzos que sean necesarios.







Débora Galarza







Mientras que la directora de Economía y Acción Social, Débora Galarza, sostuvo que “nuevamente nos une la articulación de diferentes áreas del Gobierno con un fin social, en este caso vamos a trabajar con toda la Penitenciaría de Corrientes y con aquellos que estén próximos a recuperar su libertad para ser incluidos en la sociedad a través de la inserción laboral”.







Galarza destacó que los internos podrán acceder a capacitaciones, seguimientos, y fortalecimientos a emprendedores privados de libertad, y el apoyo constante en todas las unidades penales. Además, la funcionaría puso en relieve que se cuenta con centros de comercialización donde podrán exponer y vender sus productos.







“Buscamos con este programa que los presos no reinserten en el delito, que no sean necesarias más cárceles y que podamos incluir a todos”, concluyó







Jefe del Servicio Penitenciario







Al hacer uso de la palabra el jefe del Servicio Penitenciario, Roque Romero, expresó: “Este es un día en el que nos enorgullece vestir el uniforme de la institución, nuestra labor no empieza ni termine en la seguridad, nosotros debemos ir más allá en el tratamiento y adaptación de esa persona”.







“Esta alternativa que gracias al Gobierno nos permite demostrar lo que un detenido puede desarrollar en una unidad penitenciaria es lo que nos da ánimo y fortaleza a seguir”, recalcó el inspector General.







Para finalizar con su discurso Romero manifestó que “este es el camino que el Servicio Penitenciario percibe, espero que esto sea el comienzo de un anhelo, y de que la sociedad vea el trabajo que nos encomienda el Estado para nosotros es un disfrute”.







Presencias







Asistieron al acto, el jefe y subjefe de la Policía de Corrientes, comisarios generales Félix Barboza y Eduardo Acevedo, los jefes y subjefes del Servicio Penitenciario, inspectores Roque Romero y Ana María Cantero, el director de Economía y Acción Social, Diego Medina, la directora de Comercialización, Débora Galarza, directores generales y de unidades penales, al igual que personal penitenciario.