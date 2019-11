D’Onofrio habló de los rumores que vinculan a Gallardo con el Barcelona

Viernes, 08 de noviembre de 2019

El presidente de River se refirió a las versiones instaladas por distintos medios españoles, que dan cuenta del interés por el Muñeco del equipo que capitanea Messi





Superliga, en semifinales de la Copa Argentina y el 23 de noviembre, en el estadio Monumental de Lima, jugará la definición de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Detrás del estado de gracia, un nombre: el de Marcelo Gallardo, entrenador desde mediados de 2014, cuando se inició un ciclo que ya lleva diez títulos.



Pues bien, en esta instancia decisiva de 2019, en la armonía del Millonario se intrusó un rumor: medios españoles aseguran que el Muñeco es uno de los candidatos a reemplazar a Ernesto Valverde en Barcelona, si el andar irregular del conjunto que capitanea Lionel Messi se sostiene hasta diciembre. El ex enganche, de 43 años, aparece en la terna que comparte con Ronald Koeman (DT de la selección de Holanda, quien tiene cláusula de salida si es convocado por el Barça) y Erik Ten Hag (Ajax).



Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, se refirió por primera vez a los rumores que vinculan al director técnico con Barcelona. “No tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna información para decir que es cierto. Si Gallardo recibe algo, no tengo ninguna duda de que me lo va a comunicar. Pero como no tengo nada, no lo puedo tomar como cierto”, subrayó el titular del club de Núñez, en diálogo con CNN Deportes. Su mandato finaliza en diciembre de 2021, al unísono con el contrato del director técnico.



El programa de TV El Chiringuito o el diario Mundo Deportivo referencian a Messi como uno de los impulsores de la carta Gallardo, basándose en, por ejemplo, que le dio su voto en los premios The Best que organiza la FIFA. “El Muñeco Gallardo es el que más gusta... El que más le gusta a Messi”, firmó su editorial el afamado periodista y presentador Josep Pedrerol.





Otro de los que habló sobre los rumores fue Enzo Francescoli, manager del campeón defensor de la Libertadores y ex compañero del Muñeco en su etapa como futbolista. “Sé lo que leen todos, me alegra por la envergadura del club y después no hay nada cierto”, dijo, en diálogo con TyC Sports. “Todos los años hace una evaluación y después toma la decisión, es muy personal de él y su grupo de trabajo. Hay que dejar que las cosas sucedan”, agregó.



“Formamos un grupo muy unido, no hay titulares ni suplentes. Tenemos muchas individualidades, pero lo más importante es el grupo”, destacó D’Onofrio en la entrevista. Además, habló del cambio de sede de la final, definida ayer en una reunión desarrollada en las oficinas de la Conmebol en Paraguay. "Nadie se imaginó lo que pasa en Chile, ojalá el pueblo chileno encuentre la solución. Para nosotros la mejor opción era Montevideo, pero no se podía por las elecciones y la fecha del partido no se podía trasladar por la televisión”, detalló la postura que asumió River en las negociaciones.



De todos modos, el presidente de River se mostró conforme con la determinación de llevar el gran duelo a Lima: "Ahora vamos a un país que nos quiere mucho, hay tantas cosas que nos unen al pueblo peruano... Los argentinos en Perú nos vamos a sentir como en casa”.



Por último, se refirió a las dificultades que están transitando muchos hinchas que ya habían comprado pasajes o paquetes turísticos para trasladarse a Chile antes de la suspensión. “Lo de los pasajes es lo más doloroso. La gente de River tiene que entender que es una causa de fuerza mayor y que no tuvimos otra alternativa. Pensamos en la seguridad de la gente. La AFA participó de manera muy positiva. Ahora les estamos pidiendo a las compañías aéreas que solucionen el problema para los que habían sacado el pasaje; estamos pidiendo que hagan un alargue a Lima y ese pasaje sirva como parte de pago. También está la chance de incorporar micros”, concluyó.