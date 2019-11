Monseñor Aguer les apuntó a Marcelo Tinelli y Ángel De Brito

Viernes, 08 de noviembre de 2019

También cuestionó una publicidad de una gaseosa que se emitió el último fin de semana cuando se llevó a cabo la Marcha del Orgullo





El arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer, apuntó contra los conductores Marcelo Tinelli y Ángel De Brito en una columna publicada en la página Infocatólica bajo el nombre “La naturalización de lo antinatural”. En poco más de diez párrafos cuestiona el feminismo, la identidad y la igualdad de derechos de la comunidad LGTBQ.



“Uno de los datos definitorios de la cultura que va imponiéndose globalmente es la negación del concepto y la realidad de la naturaleza”, sostuvo el religioso, al tiempo que marcó que “según la nueva visión de las cosas, no hay nada que sea dado, lo recibido, aquello que nosotros no construimos y que constituye la identidad nativa de cuanto existe". Y agregó: “En términos teológicos equivale a la negación de la Creación, es una rebelión contra ella”.



Aguer consideró que “el ejemplo más claro de esta posición es la ideología de género, que altera íntimamente la realidad humana”. En ese sentido, afirmó que “en una época en la cual se diviniza al cuerpo y se le rinde culto, también se lo desprecia y contradice" y cuestionó la identidad de género advirtiendo que “el género se elige según la inclinación subjetiva y el cuerpo es acomodado a la percepción interior mediante cirugía o ingesta de hormonas”.



“Puede verse en internet un caso en el cual la confusión llega a un extremo irrisorio -mueve más bien a llanto que a risa- un hombre, que es en realidad una mujer, embarazado por una mujer, que en realidad es un hombre. La exhibición filmada de conductas contra la naturaleza alcanza un grado de perversión sorprendente para las personas normales”, consideró.



El sacerdote sostuvo que “el «colectivo» que reúne a personas cuyas conductas son hechas públicas y reivindicadas como derechos, intenta que se reconozcan como naturales y legítimas múltiples combinaciones caprichosas en nombre de la no discriminación”. Luego, agregó: “Los cristianos hemos de rezar y hacer objeto de nuestro amor a quienes han sido absorbidos por la manera de pensar y de vivir «contra naturam»”. Así marcó su posición sobre las personas que, según entiende, viven en contra de la naturaleza.



“Los medios de comunicación son un factor principal en el intento de cambiar la mentalidad de la gente, a pesar de que el uso anárquico de «las redes» altera un tanto el panorama, para bien y para mal. Otras conductas destructivas son difundidas elogiosamente, como si fueran lo normal, lo que ahora se acostumbra, lo natural”, apuntó el arzobispo platense.



Acto seguido apuntó contra Ángel De Brito. “Se exponen a la curiosidad pública, con lujo de detalles y actualización permanente, los amoríos fugaces de gente de la farándula. Basta desplegar la Sección Espectáculos de algunos diarios, o conectarse con el demonio de la mañana que anda suelto en un canal de televisión”, afirmó, en referencia al conductor del programa Los Ángeles de la Mañana.



En el párrafo siguiente los cuestionamientos del sacedote recayeron sobre Marcelo Tinelli. “Otro de los principales responsables: el showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen «rating» mide hasta qué nivel hemos caído”, expresó.



Según Aguer “gracias a Dios queda gente que se sobrepone a semejante desmadre” y “la naturaleza vuelve por sus fueros, como en algunos casos de hombres convertidos en mujeres, a fuerza de aplicaciones hormonales”. En ese sentido dijo que “no se podrá abolir totalmente la realidad” y que “muchas familias «normales» -padre, madre, hijos, matrimonios que duran para siempre- en silencio, no sin luchas, van edificando el futuro de una sociedad digna de la condición humana”.



En otro tramo de la columna hizo referencia a la publicidad de la gaseosa Sprite que fue emitida el último fin de semana antes de la Marcha del Orgullo y que resalta la igualdad de género y la inclinación sexual de cada persona. “Orgullo: Lo que sentís cuando alguien que querés decide ser feliz”, es la frase con la que culmina el comercial.



Aguer cuestionó con dureza la publicidad. “La propaganda gay es apabullante y va trastornando el cerebro de multitudes", sentenció. “El relativismo y el subjetivismo dominan en una especie de moral existencialista e individualista, ajena a la dimensión social del ser humano”, agregó.





En su escrito el sacerdote también lanzó críticas contra el presidente Mauricio Macri. “El presidente de la Nación, hablando en una reunión de mujeres del G20 se jactó de haber habilitado el debate sobre la legalización del aborto, y afirmó que en la Argentina «rige transversalmente la perspectiva de género». Con todo respeto: es probable que no sepa bien de qué se trata”, sostuvo.



Por último, aseguró: “La perspectiva es una manera de ver o representarse las cosas desde un punto; en cambio, el discurso sobre el género es una ideología, un conjunto completo de afirmaciones que pretende interpretar reductivamente toda la realidad humana, y que reemplaza las nociones de naturaleza y de sexo”.