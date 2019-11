Julieta Prandi firmó el divorcio con Claudio Contardi

Viernes, 08 de noviembre de 2019

La modelo y conductora sigue con conflictos legales con el empresario por los bienes conyugales y el cuidado de los dos hijos que tienen en común





“Estoy bien, estoy fuerte, es como volver a nacer, un año con muchos cambios”, dijo Julieta Prandi sobre el difícil momento que está atravesando por su separación de Claudio Contardi, el papá de sus dos hijos, Mateo y Rocco. Luego de diez años, la modelo finalizó su relación con el empresario, a quien denunció por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro.”Recuperé mi libertad y mi vida, pero es un divorcio complicado. La sentencia ya salió, oficialmente estoy divorciada, pero están todas las cuestiones de público conocimiento en el medio”, dijo en el ciclo Hay que ver.



Durante su matrimonio, Julieta sufrió violencia psicológica, engaños y sometimientos, como declaró en una entrevista con Teleshow. “Me fui dando cuenta con los años que me sentía cada vez más asfixiada y perdida. Desencontrada conmigo misma porque seguía las normas que no eran las propias. Hubo un montón de mentiras, engaños y estaba cada día más triste”, señaló en una entrevista con el programa de El Nueve.



“Presenté la demanda de divorcio en diciembre, fue unilateral. Se coordinaron algunas cosas y en lo único que nos pusimos de acuerdo fue en firmar el divorcio en esa audiencia. Tenemos un régimen (de visitas de los hijos), a raíz de mi denuncia por violencia familiar no hay pernocte en la casa del papá y hay una restricción perimetral vigente hasta el 18 de noviembre”, agregó Prandi.



Durante la charla con José María Listorti y Denise Dumas, detalló los duros momentos que debió soportar en su relación con el empresario: “Tuve mucho miedo... Miedo a que me lastime, por supuesto. Era una persona que me insultaba, me degradaba, me amenazaba. Hay amenazas específicas que están en mi demanda de divorcio, pero siempre hubo una degradación permanente”.



Además, se refirió a los conflictos que tiene por los bienes conyugales. Según explicó la conductora, Contardi “alquiló una casa en Escobar y cobró todo por adelantado” sin su permiso. Luego de que se fue ese inquilino, se mudaron otras personas en esa propiedad. Ella intentó ingresar al barrio para saber quiénes vivían allí, pero no se lo permitieron por orden de su ex.



“Las propiedades forman parte de la masa indivisible de bienes de una sociedad conyugal. Ni él ni yo podemos hacer uso de las casas sin el consentimiento del otro. Él no tiene derecho de disponer de ninguna de mis propiedades”, afirmó. “Él no se quería separar, es increíble porque está en pareja desde hace mucho tiempo. Él quería las casas, los bienes, las cuentas. Incluso tuve que revocar un poder económico administrativo”, agregó.





“También teníamos un restaurante en Pinamar, que está cerrado hace dos años y medio. Tiene una deuda y no pagó los alquileres, como el contrato está a mi nombre, la deuda es del matrimonio, pero me la podrían exigir a mí, de hecho estoy hablando con la gente del local para deshabitar ese local y saldar la deuda. Él se presentó con su abogada a hablar con el dueño del local para pedirles que me mande una carta documento porque el contrato está a mi nombre”, explicó.



Más allá de estos conflictos, Julieta está enfocada en el cuidado y el bienestar de sus dos hijos y con muchas expectativas por su debut actoral en Carlos Paz en la obra Atrapados en el museo, protagonizada por Paula Chaves y Pedro Alfonso. “Lo que no te mata te hace más fuerte.Yo este año volví a nacer”, finalizó.



Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas