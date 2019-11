La AMIA instó al próximo gobierno a continuar en la lucha contra el terrorismo

Viernes, 08 de noviembre de 2019

Su titular, Ariel Eichbaum, realizó el pedido en el marco de la cena anual que realiza la mutual, que este año marcó su 125° aniversario





Con un tono diplomático aunque preciso en su objetivo de fondo, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, elogió la decisión de Mauricio Macri de incluir a la agrupación terrorista Hezbollah en la lista de grupos extremistas buscados en la Argentina y con la mirada hacia adelante, sin mencionar a Alberto Fernández, delineó un pedido soslayado para el presidente electo: “Ese es un camino que no se puede detener y que debe profundizarse cada día más”, dijo.



Escuchaban al titular de la AMIA más de 500 personas congregadas para la cena anual por los 125 años de la mutual judía. Entre ellos había tanto referentes del gobierno saliente como dirigentes que en menos de un mes ocuparán lugares clave en la nueva administración.



Por ello, no fue casual que Eichbaum destacara el “paso valiente” que dio la Argentina con la inclusión de Hezbollah en la nómina de organizaciones terroristas. Por ello, para enfatizar la necesidad de que el gobierno de Alberto Fernández continúe por esta senda, indicó que“la región y todas las naciones libres deben continuar fortaleciendo el trabajo para condenar al terrorismo, denunciar su accionar y eliminar sus fuentes de financiamiento”.



El mensaje hacia la administración que viene y el momento en el que se menciona no podía ser más crucial. Alberto Fernández encarará su presidencia junto con Cristina Kirchner, quien impulsó el controvertido memorandum con Irán por la causa AMIA.





No sólo esto. El mensaje de Eichbaum acerca de la necesidad de adherir a la lista de grupos terroristas que se agregaron a la nómina de Naciones Unidas llega justo un día antes de la cumbre del Grupo Puebla. Allí convergirán dirigentes del progresismo latinoamericano alineados precisamente con el régimen de Venezuela, Irán y Rusia.



Para enfatizar el pedido, hizo referencia al ataque terrorista sufrido por la asociación que preside: “La historia de AMIA tiene, como todos saben, una marca imposible de ocultar. El 18 de julio de 1994 el terrorismo fundamentalista nos eligió como blanco, destruyendo un emblema de solidaridad, de ayuda al prójimo. Una institución judía y argentina, asesinando 85 víctimas”, dijo Eichbaum ante un salón del Hotel Hilton colmado de funcionarios, legisladores, empresarios y dirigentes políticos.



Así, el titular de AMIA graficó el atentado ocurrido hace 25 años como “una herida abierta, una deuda pendiente de nuestra democracia por la que seguimos reclamando". "La impunidad nos avergüenza como sociedad”, expresó.



Eichbaum agradeció el apoyo del presidente Mauricio Macri en función de las numerosas acciones tendientes a llevar el reclamo de la AMIA más allá de las fronteras argentinas. A la hora de ejemplificar mencionó el caso de Naciones Unidas, el Grupo Lima o el Tribunal de La Haya.



Hacia adelante, remarcó que “con ese mismo espíritu desde AMIA le deseamos el mayor de los éxitos al gobierno que iniciará su gestión el próximo 10 de diciembre, y manifestamos nuestra voluntad de cooperar como siempre en pos de un futuro próspero para todos”. Sin dudas está fue toda una señal para que Alberto Fernández siga en la senda de Macri, al menos en este tema sensible para la comunidad judía. Y, a la vez, para que no se vuelque al alineamiento con Irán como ocurrió con el gobierno de Cristina Kirchner.



El tema no es menor si se tiene en cuenta la alta expectativa que hay en la comunidad judía por lo que hará el nuevo gobierno en materia de lucha contra el terrorismo. Un dato clave: la DAIA es querellante de la causa judicial del pacto con Irán que tiene por figura central a la próxima vicepresidenta. Y no son pocos los dirigentes de la comunidad judía que temen un retroceso en este campo.



Los invitados y la acción de AMIA



Entre los invitados que llenaron los salones del lugar estaban los kirchneristas Eduardo Valdés, Jorge Argüello, Juan Manzur, Guillermo Olivieri, Marcela Losardo y Ginés González García. Todos seguramente ocuparán un espacio en el gobierno entrante.



También se los vio a los actuales funcionarios Hernán Lombardi, Sergio Bergman, Claudio Avruj y Gustavo Ferrari. Y a los legisladores Waldo Wolff y Cornelia Schmidt-Liermann, entre otros. También estuvo el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.



También había empresarios como Mario Montoto, Adrián Werthein, Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, Jorge Aufiero, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa y de Médicus, Gustavo Nigohosian, miembro del directorio de Aeropuertos Argentina 2000 y Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud. Sigman es un empresario vinculado a Alberto Fernández que iba a recibir un premio de la AMIA, pero debió retirarse antes por un tema personal. Del cuerpo diplomático extranjero estaban los embajadores de Israel y Gran Bretaña, Galit Ronen y Mark Kent, respectivamente.



Al hacer un repaso de lo que fueron estos 125 años de la AMIA en la Argentina, Eichbaum recordó que la fundación de la mutual tuvo lugar en 1894 cuando un grupo de inmigrantes pioneros decidió unirse para dar respuesta a las necesidades que tenía la incipiente población judía que se instalaba en Buenos Aires. Hoy, destacó, mantiene aquellos valores fundacionales y extiende su brazo solidario a toda la sociedad, a lo largo y a lo ancho del país.



“Mis abuelos paternos llegaron desde Polonia y desde el imperio Austro Húngaro. Mi abuelo paterno vino de una ciudad cercana a Varsovia y mi abuela ya nació en Argentina, en la colonia judía de Bernasconi, La Pampa, y luego se mudó a Rivera, al oeste de la Provincia de Buenos Aires. Sus padres habían llegado desde Odessa. Estoy seguro de que las historias de cada uno de ustedes también tienen una conjunción de procedencias diversas. Somos una comunidad profundamente agradecida a esta tierra que recibió con inmensa generosidad a nuestros antepasados, que huían de diferentes rincones de Europa, expulsados por las persecuciones religiosas, las guerras y el hambre”, dijo emocionado el titular de AMIA.



“Actualmente, más de 5.000 personas en situación de pobreza reciben atención social e integral de la AMIA. Más de 23.000 alumnos de la Red Escolar Judía son destinatarios de las acciones que desarrollamos en el campo educativo y cientos de docentes forman parte de los institutos de formación de AMIA”, enumeró.



A la vez, Eichbaum recordó que AMIA cuenta con el Servicio de Empleo privado más importante del país, que ya suma un millón de personas en su base de datos y brinda capacitaciones gratuitas para 15.000 personas por año. También promueve el acceso a la cultura: más de 90.000 personas disfrutan por año de las propuestas artísticas que se organizan.



“Entendemos el concepto de ‘Reparar el mundo’ como un mandato, un llamado a hacernos responsables los unos por los otros. Una visión de justicia social, ética y moral, que guía todas las acciones”, cerró el discurso el titular de la AMIA ante una ovación general. Y brindó en hebreo: “Lejaim!”, que quiere decir “Por la vida”.