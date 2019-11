Colón disfruta de la previa más importante de su vida

Viernes, 08 de noviembre de 2019

Habrá más de 30 mil hinchas sabaleros en la final del sábado y muchos llegarán sin entradas. El clima distendido de un plantel que palpita la gloria en familia.





Fernando Zuqui está preocupado porque su hijo no meta los dedos el enchufe. El rubiecito, que está dando sus primeros pasos, va y viene a la zona de peligro, amaga a indagar en esos agujeritos tentadores y es alzado justo a tiempo por su papá, una de las figuras del Colón ​que en un par de días jugará el partido más importante de su vida.



Lo está disfrutando Colón. No hay histeria ni hermetismo. Los jugadores están desparramados en el lobby del hotel Sheraton de Asunción junto a sus familiares. Bautista, el hijo mayor del Pulga Rodríguez​, ése que es una fotocopia en miniatura del crack tucumano, juega con la hija de Gastón Díaz.





Y lo están disfrutando los hinchas de Colón. El que salió el miércoles bien temprano en bicicleta y todavía está en camino, el abuelo que lloró con los penales en el Mineirao y que también estará acá en Asunción el sábado, el canchero del estadio La Olla, que es santafesino, sabalero y celebra las casualidades del destino, Lo disfruta también Cacho, el líder de Los Palmeras, que se pasea como un nene: pide fotos al mismo tiempo que sus ídolos le piden a él.



Cuenta Cacho que el del sábado será uno de los shows más cortos en la historia de la emblemática banda de cumbia santafesina. En apenas 8 minutos -"está todo cronometrado para la televisión y son muy estrictos"- deben tocar Luis Fonsi, Los Palmeras y el grupo ecuatoriano La Vagancia. "Vamos a tocar un poco del 'Bombón Asesino' y cerramos con 'Soy Parrandero', pero vamos a adaptarla para cantar 'soy sabalero' y que la gente se sume. Va a ser una fiesta".



Un dato alcanza para tomar dimensión de lo que vive el pueblo sabalero: emisarios del libro Guinness de los récords viajarían a Asunción para registrar el mayor éxodo de hinchas dentro de Sudamérica. Racing tiene esa marca desde 1967 cuando llevó 25 mil personas a Montevideo por la final de la Intercontinental, el día del famoso gol del Chango Cárdenas al Celtic.





En la capital paraguaya habrá cerca de 40 mil sabaleros. Alrededor de 32 mil tendrán su lugar asegurado en La Olla y el resto deberá conformarse con seguir la final desde el Fan Fest que la Conmebol organizó en las adyacencias del estadio.



Mientras tanto, las camisetas rojinegras copan el shopping Del Sol y el Paseo La Galería. Van activando las cámaras de sus celulares ante cada banner que les enrostra la Copa que sueñan levantar.



"Nunca pensé que iba a vivir algo así -dice Pancho Ferraro, actual director deportivo de Colón-. Lo merece este club, lo merece toda la gente que sufrió tantos años y que ahora tiene una alegría. Porque esto es una alegría, más allá de lo que pase el sábado".



Bajo el cielo nublado de Asunción, el plantel que comanda Pablo Lavallén entra de a poco en la rutina de la final. El jueves por la mañana los jugadores se sometieron al control antidopaje sorpresa de la Conmebol. Por la tarde, realizan el primer entrenamiento, en la cancha de Olimpia. Y el viernes será momento de pisar el césped de La Olla en el reconocimiento oficial que estipula la Confederación.



En cuanto al equipo que enfrentará Independiente del Valle, no hay dudas: Burián; Vigo, Ortiz, Olivera, Escobar; Zuqui, Lértora, Aliendro, Estigarribia; Pulga Rodríguez y Wilson Morelo.