Presunto violador atacó con cuchillo a policías que lo iban a detener

Jueves, 07 de noviembre de 2019

Es un sujeto que estaba siendo buscado desde 2016. Al verse cercado, extrajo un arma y quiso apuñalar a uno de los uniformados.





Durante horas de la noche, agentes de Policía arrestaron a un hombre que se encontraba prófugo por un aberrante abuso sexual: el de su propia hija. Es así que en la ciudad de Corrientes, efectivos locales lo encontraron, persiguieron y detuvieron. No obstante, no se trató de una captura sencilla, ya que además de correr el hombre quiso evitar su detención intentando herir con un cuchillo a los agentes.



La identidad del sujeto no fue detallada, aunque el sitio Todo Policiales sostuvo que se trata de un exmilitar y expolicía, quien estaba siendo buscado desde 2016.



No obstante, agentes habían obtenido algunos datos certeros que daban cuenta de su paradero, por lo que policías de la comisaría Novena y el personal de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) comenzaron a diagramar un plan para atraparlo.



En ese marco, la noche del martes, el hombre fue visto cuando caminaba sobre avenida Armenia, ante lo cual agentes pretendieron demorarlo. No obstante al observar la situación, comenzó a correr, siendo perseguido por los agentes.



Cerca de la Escuela Nº14 del barrio Anahí, indicó la fuente consultada, intentó saltar una reja pero esta era demasiado alta. Asimismo los policías no le dieron tiempo a que trepara porque rápidamente se vio cercado por varios patrulleros.



Sin embargo, como ya se dijo los agentes tuvieron que afrontar una situación difícil: apenas se acercó un oficial, el hombre extrajo de entre sus prendas un arma blanca con la cual tiró un puntazo contra la humanidad del agente.



No obstante el policía logró advertir el ataque y pudo esquivarlo a tiempo, mientras que el resto de los agentes se abalanzaron sobre el hombre hasta que lo desarmaron.



Luego de ser reducido, fue llevado a la dependencia policial que tiene a cargo el caso del arresto. Asimismo fue secuestrada el arma blanca.



A esto debe agregarse que además de la presunta violación de su hija, al hombre se le sumó una causa por resistencia a la autoridad. Es así que fue puesto ante el juez que entiende en el caso del delito sexual.