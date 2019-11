Chocó y volcó una ambulancia sobre la avenida Independencia Jueves, 07 de noviembre de 2019 Un vehículo sanitario chocó contra un automóvil utilitario y terminó volcando. Hubo 5 heridos y no hubo que lamentar víctimas fatales.





Una ambulancia del Servicio de Emergencias provincial chocó anoche cerca de las 23 sobre la avenida Independencia. No hubo víctimas fatales ni heridos de consideración.



El móvil sanitario venía desde la localidad de San Cosme cuando a la altura de la calle Godoy Cruz de la neurálgica arteria se cruzó con un coche de tipo utilitario al cual chocó y terminó volcando al perder el control.



Según precisaron fuentes policiales, no hubo heridos de gravedad, ni entre los 3 ocupantes de la ambulancia ni en los 5 integrantes de una familia del utilitario.