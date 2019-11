Condenaron al pediatra Ricardo Russo a 10 años de prisión Jueves, 07 de noviembre de 2019 El ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer su profesión por distribución, tenencia y producción de pornografía infantil.



El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Gonzalo Rúa, dio por acreditado que Russo "puso a disposición y falicilitó a terceros 270 archivos de video con contenido de explotación sexual infantil" desde una computadora de su domicilio. "Cada imagen es un abuso de menores", puntualizó el magistrado.



Además, consideró que no tiene dudas en que fue Russo quien descargó esos archivos y que "sabía lo que descargaba". "Descarto que pudo haberse tratado de un error porque los nombres del archivo son bien claros", subrayó al destacar también que "no es cierto" que nunca los haya visto. "Usted sí sabía que bajaba archivos de abuso infantil", leyó desde el estrado, al recordar que Russo había intentado cubrir la situación y pedido que no le dijeran nada a su esposa cuando la Policía allanó su domicilio.



Con su celular tomó 39 fotos

En este punto también hizo referencia al descubrimiento de los peritos de al menos 39 fotos tomadas con su celular "a partes íntimas de menores de edad", además de que quedaron probadas al menos 14 mil búsquedas realizadas por el médico en el programa de transferencia en cuestión.



"Soy inocente. Lo que pasó en el consultorio tiene que ver con la medicina", había intentado defenderse ayer el médico durante la última audiencia antes de la sentencia. Russo fue detenido en el estacionamiento del propio hospital pediátrico en la tarde del pasado 28 de mayo, seis meses después de que un allanamiento en su domicilio particular diera como resultado el secuestro de material vinculado a la investigación.



El hecho provocó conmoción: entre ese material había dos notebooks con un total de 778 archivos de imagen y 69 archivos con contenido de pornografía infantil.



El Hospital Garrahan aclaró entonces que no había sido notificado ni por la Policía ni por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, de que se llevaba adelante una investigación: recién lo supo el día de la detención.



Lo insólito de la situación fue que el pediatra había tomado fotos de chicos en el propio hospital, según determinó la investigación.



La reacción inmediata del Garrahan

La reacción inmediata de las autoridades del Garrahan tras la detención de Russo fue instruir un sumario administrativo y apartar sus funciones al profesional. "La comunidad hospitalaria se encuentra profundamente conmovida", sostuvo en aquel momento la administración que encabeza Carlos Kambourian.



De 57 años, Russo llevaba once años dirigiendo el servicio de inmunología y reumatología pediátrica y 23 como médico del Hospital. La investigación judicial detectó que en agosto de 2018, Russo compartió unos 270 videos de pornografía infantil a través de la plataforma eMule. Tres meses después el médico subió a la misma red siete videos que contenían imágenes de niñas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales.



Cuatro días después se realizó el allanamiento a su domicilio que terminó con el secuestro de abundante material probatorio, entre el que se destacan nueve fotografías que habrían sido tomadas a dos niñas de entre 6 y 10 años "en el interior del Garrahan".