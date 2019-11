Inter perdió 3 a 2 ante el Borussia Dortmund Miércoles, 06 de noviembre de 2019 El ex Racing abrió el marcador en una muy buena jugada personal, y después apareció con un pase espectacular en la jugada del 2-0. Pero los alemanes reaccionaron, lo dieron vuelta y se quedaron el partido.



El Borussia Dortmund, que perdía 2-0 al final del primer tiempo ante el Inter de Milán con goles del argentino Lautaro Martínez y del uruguayo Matías Vecino, acabó llevándose los tres puntos ante el cuadro neroazzurro (3-2), y dio un paso grande hacia los octavos de final de la Champions.



Lautaro Martínez volvió a demostrar su imparable nivel de los últimos tiempos desde el comienzo mismo del partido y generó una enorme ilusión en el equipo italiano.



Iban apenas cinco minutos cuando el ex Racing puso el primer tanto del partido en una gran jugada personal. Y después, a los 40 minutos, aportó un delicioso cambio de frente en la jugada que terminó en el gol de Vecino. Pareció que la historia estaba liquidada, pero el Dortmund demostró su enorme valor en los siguientes 45 minutos.



El marroquí Achraf Hakimi (51, 77), ex Real Madrid, y el goleador Julian Brandt (64) anotaron para los locales en una remontada espectacular. Inter fue después en busca de al menos un empate, pero terminó yéndose con las manos vacías y una enorme preocupación.



Con siete puntos, el equipo de Lucien Favre ocupa ahora el segundo puesto del Grupo F, con un punto menos que el Barcelona y tres más que el conjunto italiano, a falta de visitar el Camp Nou y de recibir al Slavia Praga (4º, 2 puntos).