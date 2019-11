Barcelona sigue sin levantar y empató ante el Slavia Praga Miércoles, 06 de noviembre de 2019 Apenas igualó 0-0 de local contra Slavia Praga. De todas maneras, por ahora la clasificación no corre serio peligro.



La cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones comienza este martes con ocho partidos, entre los que se destacan la localía de Barcelona, con Lionel Messi, ante Slavia Praga y la visita de Inter, con Lautaro Martínez, a Borussia Dortmund.



El conjunto catalán, líder del Grupo F con 7 unidades, apenas empató 0-0 con el equipo checo. La idea para el local no era solo ganar y quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final, sino también enderezar el rumbo de un equipo que no termina de convencer con su juego y sus resultados. El objetivo, claramente, no se cumplió.





Los de Valverde, que venían de perder el fin de semana ante Levante por 3 a 1 (la tercera caída en 11 fechas), tuvieron poco juego y cuando dispusieron de oportunidades de gol no las pudieron concretar. Algunas de las más claras las tuvo Lionel Messi, pero entre el palo y el arquero Kolar le impidieron el festejo.