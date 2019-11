Horóscopo para hoy 6 de noviembre del 2019 Miércoles, 06 de noviembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Intenta poner orden en tu dieta o reforzar tu actividad física. Podrás experimentar pequeñas complicaciones de salud.



Amor: Una persona con quien has mantenido una relación importante en el pasado reaparecerá para hacerte sorprendentes planteos.



Riqueza: Si hay complicaciones económicas no te des por vencido, sólo se trata de percances con documentos y papeles sin demasiado valor.



Bienestar: En lugar de acusar a los demás de irresponsables, trata de identificar los motivos de tu insatisfacción, de esa forma solucionarás tu problema.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Ten mucho cuidado al manejarte durante la jornada de hoy, estarás propenso a tener accidentes. Mantente alerta.



Amor: Es imposible concebir una relación amorosa estable sin la presencia de altibajos. No desesperes y sigue adelante.



Riqueza: Tendrás que decidir si permaneces toda tu vida en un puesto que no te representa ningún reto o te arriesgas a ir por más.



Bienestar: En el mundo de los negocios de hoy ya no hay lugar para individualismos. Es importante aprender a manejarse en grupos de trabajo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Serás la fuente de consuelo de un familiar cercano que contará con un grave dilema. Procura dar lo mejor de ti para ayudarlo.



Amor: Deberás mostrar cuanto has madurado para poder ganarte una segunda oportunidad con tu pareja. Pon todo de ti mismo.



Riqueza: Asegúrate de concretar todas las actividades agendadas para la jornada de hoy, pues tendrás serios retrasos hacia la noche.



Bienestar: El tiempo es nuestro único aliado y nuestro mayor enemigo. De una forma otra asegúrate de aprovecharlo de la mejor manera posible.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Estarás ante una encrucijada que resolver y tendrás que tomar solo las decisiones, sin tener en cuenta las opiniones de otros.



Amor: Tendrás roces y discusiones con el sexo opuesto, serán frecuentes los altibajos y un clima de hostilidad rodeará tu pareja.



Riqueza: Resiste la tentación al derroche e invierte dinero extra en progresos para la carrera o en aprender.



Bienestar: No demores más tu decisión de ir a ver a esa persona, antes de que sea tarde. Sepárate de quien no te conviene y de lo que te cause preocupación.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tu casa es prioridad. Tal vez estás ocupado en mejorarla y decorarla, para hacer de tu hogar un espacio más agradable y acogedor.



Amor: Es posible que en estos días se abran nuevas oportunidades en el terreno sentimental, y de la manera más imprevista.



Riqueza: Aparece una nueva oportunidad, asegúratela porque alguien está esperando que la desaproveches para apropiársela.



Bienestar: En relación a ciertas murmuraciones que están llegando a tus oídos, confía más en esa persona y no hagas caso a chismes de gente envidiosa.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Inspiras a otros para que hagan y den lo mejor de sí y para que participen en una mejora desarrollando su gran potencial.



Amor: Suceden cosas buenas. Tal vez necesites tomar distancia de alguien que te decepcionó y en ese lapso evaluar tus sentimientos.



Riqueza: En el ámbito laboral no te dejes cautivar por esas personas que te prometen el oro y el moro en solamente un minuto.



Bienestar: Dile que no a los resentimientos pasados. Si es lo justo, mejor perdonar. Evalúa tus responsabilidades y tu actuación antes de echar culpas.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Si haces acopio del don para relacionarte y de tu ingenio, ante cualquier crisis encontrarás el rumbo profesional y vocacional.



Amor: Sabes lo que quieres en la pareja y vas a responder por ello. Tus afectos son lo más importante. Retoma la iniciativa.



Riqueza: Has llegado a fin de mes con seguridad y comodidad. Ahora puedes asumir la compra con la que sueñas desde hace tiempo.



Bienestar: Ten firmeza y seguridad a la hora de decidir. Así ganarás respeto y apoyo para tus planes y avanzarás más rápido de lo esperado.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No esperes mucho de este día con todo el cosmos adverso. Sin embargo, algunos obstáculos los sortearás sin dificultad.



Amor: Aprovecha el día para meditar sobre tu vida amorosa. Tarde o temprano deberás tomar una decisión fundamental para tu futuro.



Riqueza: Tendrás recursos suficientes para adquirir lo que realmente te gusta, además podrás capacitarte y perfeccionarte en lo tuyo.



Bienestar: Trata de estar sereno y saber desde ya que el resultado de tu trabajo dependerá un poco de la suerte y otro poco de tu organización.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: No permitas que los apuros o lo arrebatos tiren por el piso largas horas de esfuerzo y dedicación. Mantén la paciencia.



Amor: Jornada propicia para todo tipo de salidas con la pareja. Procura organizar algún tipo de reunión social en tu hogar.



Riqueza: Lograrás hacer amistades con personas más que influyentes durante la jornada de hoy. Aprovecha su experiencia a tu favor.



Bienestar: El mundo se rige por un estricto régimen de prejuicios, con esto en mente recuerda que serás juzgado en relación al entorno en el cual te manejas.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Existen etapas en la vida que son más sencillas de vivir que otras. No puedes estar perpetuamente libre de responsabilidades.



Amor: El tiempo se pasará volando en la jornada de hoy y te será imposible llevar a cabo los planes con tu pareja. Resígnate.



Riqueza: Inicio de semana completamente positivo. Todo irá sobre rieles durante la jornada de hoy, retoma tu ritmo tranquilo.



Bienestar: Procura mantener la inocencia que te fue brindada desde un comienzo intacta. Conserva tu capacidad de soñar y de ser feliz con poco.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Las relaciones casuales presentan un condimento único para la autoestima trayendo consigo un sentimiento de liberación.



Amor: Deberás postergar todo tipo de salida de índole romántica o social para más adelante. Deja las frustraciones de lado.



Riqueza: Deberás dejar de lado tu tendencia a perder el tiempo. Asimila tus obligaciones o de otra forma enfrentarás serios problemas.



Bienestar: No temas poner tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y cuando tu estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Es posible que las cosas no se den con facilidad porque el ambiente está cargado de tensiones que pueden interferir en tu buen desempeño.



Amor: Cierto recelo te colocará, muy a tu pesar, a una enorme distancia del otro. Aprende a escuchar sin desconfianza a tu pareja.



Riqueza: No te quedes sentado ni un segundo más del necesario, porque tu actividad será rendidora. Época de construir un imperio.



Bienestar: No permitas que el pesimismo ajeno retrase tus planes. En la medida en que creas en lo que haces, no puedes equivocarte.