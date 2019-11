La familia del joven que cayó de un balcón no cree en el suicidio Miércoles, 06 de noviembre de 2019 La familia del estudiante secundario y jugador de básquetbol que murió al caer desde el balcón de un departamento del 4º piso descree del suicidio. Designó a Guillermo Escalante como abogado querellante.

El profesional, además de ver el expediente, quiere avanzar sobre las fotografías y videos que circularon en las redes sociales. Pretende saber quién las tomó y el horario.



Por otra parte, la jueza de Instrucción Nº 3, María Josefina González Cabañas, solicitó a la comisaría el envío del sumario. Allí están las declaraciones testimoniales, el trabajo que realizaron los peritos en la escena del hecho y otra documentación.



Anteayer, la jueza había manifestado a la prensa que no hay pruebas concretas para hacer imputación. Indicó que la investigación se basa en la hipótesis del suicidio, homicidio o un hecho accidental.



Además manifestó que “hay un video en el que se ve que el chico estaba solo al momento de caer y los demás llegaron luego”.



Por su parte, el fiscal Gustavo Roubineau sostuvo que “en el video se observó que los chicos no estaban en el departamento cuando se produjo la caída del joven. Llegaron después y, en las testimoniales, los pibes no hablan de pelea y dijeron que el joven estaba solo en el departamento”.



El inmueble es de los padres de uno de los amigos de la víctima. No viven allí y su uso es temporal.



La causa está radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 3, Fiscalía de Instrucción Nº 6.



El interés del abogado



Escalante, junto con un familiar del joven muerto, se presentó como querellante en la causa.



Su interés es tener acceso al expediente para luego decidir cómo avanzar.



“La familia no cree en el suicidio y se basa en esa afirmación porque no había motivos y lo conocían bien”, dijo Escalante.



Comentó además que “sabemos que hay fotografías y videos del hecho. La intención es saber quién o quiénes registraron esos momentos y a qué hora”.



También manifestó que “una vez que tenga acceso al expediente, me voy a enterar de qué dicen las testimoniales. Analizada toda esa documentación definiré qué medidas solicitaré al juez y al fiscal”.



La investigación se orientará buscando los últimos momentos del chico, con quién estuvo en el cumpleaños de 15, por qué regresó a la casa y volvió a salir. Tratarán de establecer si en el entorno de sus amistades advirtieron alguna situación extraña o algo que llamara la atención.



Caída y muerte

En la mañana del domingo 3 de noviembre, cerca de las 7, la policía fue alertada mediante el 911 que una persona se hallaba sin vida en la vereda al caer desde un balcón.



El hecho ocurrió en Mendoza al 1700, de la capital correntina. Al llegar los efectivos, encontraron el cuerpo sin vida de un chico de 16 años.

Se inició el procedimiento y trabajaron en la escena peritos de la División Criminalística y el médico policial. Luego, por disposición judicial, el cadáver fue llevado al Instituto Médico Forense (IMF) para la autopsia.



El joven cursaba sus estudios secundarios en el Colegio “General San Martín” y formaba parte una división juvenil de básquetbol del Club San Martín.



El sábado 2, por la noche, se retiró de su domicilio, en el barrio Laguna Seca, para concurrir a un cumpleaños de 15.



La madre recordó que su hijo regresó a la casa en la madrugada y después volvió a salir, pero no dijo hacia dónde se dirigía.

Al promediar la mañana le avisaron que su hijo se hallaba muerto y le contaron las circunstancias.