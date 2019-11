Alberto Fernández se impuso a Macri por 7,96%

Miércoles, 06 de noviembre de 2019

A exactamente una semana, el escrutinio definitivo se completó este martes en todo el país. Alberto Fernández, del Frente de Todos, obtuvo el 48,24% y Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, el 40,28%. La diferencia es 7,96 puntos.





La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicará los resultados finales con el agregado del voto del exterior y de las cárceles, cuya incidencia es mínima en el total.



Si se toman las 24 provincias juntas, Fernández creció 468.474 votos y 0,14 puntos respecto del escrutinio provisorio: pasó de 12.473.709 sufragios y 48,10% a 12.942.183 y 48,24%. Mientras que Macri subió 335.027 votos y bajó 0,09 puntos: pasó de 10.470.607 sufragios y 40,37% a 10.805.634 y 40,28%. La diferencia creció en 133.447 votos: de 2.003.102 a 2.136.549. En porcentaje, pasó de 7,73 en el provisorio a 7,96: la brecha se amplió 0,23.



Este es el detalle de los cambios en el conteo de la elección presidencial, provincia por provincia, en el orden en el que fue trascendiendo:



Entre Ríos: Macri 44,47% vs. Fernández 44,35%

Catamarca: Fernández 56,66% vs. Macri 34%

Formosa: Fernández 65,41% vs. Macri 28,24%

Misiones: Fernández 57,73% vs. Macri 33,86%

San Juan: Fernández 53,04% vs. Macri 35,11%

Tucumán: Fernández 57,78% vs. Macri 33,91%

Santa Fe: Macri 43,46% vs. Fernández 42,70%

Santa Cruz: Fernández 59,77% vs. Macri 28,24%

La Pampa: Fernández 50,07% vs. Macri 37,74%

Salta: Fernández 48,82% vs. Macri 34,74%

Jujuy: Fernández 46,19% vs. Macri 41,50%

Neuquén: Fernández 47,75% vs. Macri 37,31%

Córdoba: Macri 61,31% vs. Fernández 29,31%

Ciudad de Buenos Aires: Macri 52,64% vs. Fernández 35,46%

Chaco: Fernández 55,73% vs. Macri 35,58%

Chubut: Fernández 52,42% vs. Macri 29,31%

Corrientes: Fernández 51,19% vs. Macri 41,91%

La Rioja: Fernández 47,37 vs. Macri 44,43%

Mendoza: Macri 50,10% vs. Fernández 37,83%

Río Negro: Fernández 57,23% vs. Macri 28,58%

San Luis: Macri 45,03% vs. Fernández 41,68%

Santiago del Estero: Fernández 74,95% vs. Macri 18,37%

Tierra del Fuego: Fernández 56,93% vs. Macri 26,09%

Buenos Aires: Fernández 52,20% vs. Macri 35,89%.