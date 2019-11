"Livet", el emprendimiento becado en un programa de Google

Miércoles, 06 de noviembre de 2019

Los fundadores de Livet fueron seleccionados para un programa de Membresía Virtual que les permitirá acceder a contenido exclusivo del gigante de la comunicación, además de otros beneficios que acelerarán su emprendimiento.





Livet es una aplicación para celulares que tiene como objetivo acortar la brecha entre veterinario y paciente. Es una de los emprendimientos de base tecnológica que fue seleccionado en la convocatoria Telefónica Open Future 2019 que se realiza en convenio con el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio del Gobierno de Corrientes.



Este hecho le valió su paso por la Feria Innovar y ahora el acceso a una Membresía Virtual que le brindará sostén para que su emprendimiento marque la diferencia.



La “Membresía Virtual” es una alianza entre Área 3 y Google for Startups. Área 3 es un espacio de coworking que funciona en la ciudad de Buenos Aires y en la cual confluyen las empresas de base tecnológica con mayor tracción en la actualidad. En tanto Google for Startups se formó para brindar contenido, contactos y productos exclusivos del gigante de la comunicación a emprendedores de este tipo.



Martín Ruíz Díaz, el principal artífice de Livet, llegó al Club de Emprendedores de Corrientes con su idea hace casi 2 años y desde entonces su proyecto está cada vez más cerca de ser una realidad.



“Somos 32 seleccionados de América del Sur. De Argentina, somos 15. Nosotros somos los únicos viviendo en Corrientes que lo conseguimos”, contó al respecto. En este sentido explicó que solo podían aplicar proyectos que residan en el interior de los países de Perú; Chile; Paraguay; Uruguay y Argentina.



La Membresía Virtual les da la posibilidad de acceder, por un año, a una asistencia personalizada –pero a distancia- para acelerar su producto tecnológico. El único requisito, contó Martín, “es poder viajar a Buenos Aires un mínimo de 3 veces al año”.



En cuanto a sus sensaciones tras haber sido elegido, señaló que se trata de “una posibilidad increíble”: poder estar dentro de un ecosistema emprendedor como es Área 3; tener contacto con empredimientos y startups de América del Sur; el acceso a las capacitaciones y mentorías del programa Google for Startups, y contar con un espacio físico en el hub para poder seguir desarrollando y creciendo en nuestro emprendimiento y también de manera personal”.



En tanto, sobre sus expectativas manifestó: “Tenemos muchísimas y las mejores expectativas. Tenemos una oportunidad hermosa para poner a Livet a la vista de mucha gente, que tengan la oportunidad de conocer lo que estamos haciendo con tantas ganas y esfuerzo”.



Además remarcó que de esta forma serán vidriera para “mostrar que en Corrientes hay mucha capacidad profesional; talento; trabajo y ganas” y cerró: “Poder seguir incorporando contenidos, lograr alianzas y llevar a nuestra plataforma cada día un poquito más lejos”.



Sobre el programa



“Google for startups es una red global que conecta comunidades de startups de todo el mundo con los mejores recursos de Google para mover el mundo hacia adelante. Con más de 50 partners a nivel internacional, Google for Startups brinda a sus partners acceso a sus conexiones, productos y filosofía”, según la definición de su sitio web.



En el marco de esta beca los fundadores de Livet podrán acceder a muchos beneficios como programas de hiperaceleración y mentoreo Launchpad que ayudan a las startups a crear poniendo a disposición recursos humanos, red de contactos y tecnologías de Google.