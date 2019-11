Desde el viernes pagan Becas, Líderes y Pensiones no Contributivas Martes, 05 de noviembre de 2019 El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, informa a beneficiarios, que desde el viernes 8 al 15 de noviembre del 2019 se paga BECAS a todos los Programas dependientes de este organismo. Aquellos beneficiarios que están bancarizados, podrán acceder al cobro a través de los cajeros del Banco de Provincia de Corrientes.



Mientras que aquellos que aún no están bancarizados, podrán cobrar el beneficio desde este viernes 8 hasta el viernes 15 de Noviembre del 2019 en Teniente Ibáñez al 1820 de 8,00 a 13 hs, en el Centro de Pagos del Banco de Corrientes que está ubicado frente a la cancha del Club Huracán.



Pensiones No Contributivas



Se informa también a los beneficiarios de Pensiones no Contributivas dependientes de este Ministerio que podrán cobrar el beneficio desde este viernes 8 hasta el viernes 15 del corriente mes, en Teniente Ibáñez al 1820 de 8,00 a 13,00 hs en la sede del Banco de Corrientes.