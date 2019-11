River no quiere jugar la final en Asunción Martes, 05 de noviembre de 2019 Rodolfo D’Onofrio irá a la reunión propuesta por Combebol con el objetivo de manifestar su oposición a esa alternativa. Este martes podría cambiar la sede.



Este martes 5 de noviembre se reúnen en horas de la tarde dirigentes de Conmebol con sus pares de River y Flamengo para decidir en conjunto si finalmente descartan a Santiago de Chile como sede de la final de la Copa Libertadores.



A dos semanas del partido, los argentinos y los brasileños saben que el gobierno de Chile no está en condiciones de garantizar la seguridad de los equipos e hinchas. Este lunes surgió el rumor en redes sociales de que manifestantes opositores al gobierno de Piñera estarían organizando un boicot a la final.



Conmebol, entonces, les ofrecerá a ambos clubes un par de alternativas. La más firme es llevar el partido a Paraguay.



El equipo de Núñez no quiere saber nada con esta variante: consideran que sería una ventaja enfrentar a un brasileño, a fines de noviembre, en un clima caluroso y húmedo, con temperaturas que normalmente alcanzan los 40 grados. El horario del partido es a las 17:30.



El periodista Martín Liberman aseveró este lunes que el deseo de Conmebol es mantener sí o sí la fecha pautada: 23 de noviembre.



La decisión del organismo descarta la propuesta que Rodolfo D’Onofrio le haría a Alejandro Domínguez y a sus pares de Flamengo: llevar la Final Única a Montevideo. Ocurre que ese fin de semana, Uruguay decide presidente: hay balotage entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou.



Para jugar en el estadio Centenario, Domínguez debería dar el brazo a torcer y aceptar posponer una semana el encuentro. Poco probable. Guayaquil asoma como otra posibilidad.