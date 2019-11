“Tenemos que averiguar qué pasó en ese balcón”

Martes, 05 de noviembre de 2019

Observaron una filmación en la que el cuerpo cayó y sus amigos llegaron después. Ningún testigo dio cuenta de que hubo una pelea.





La trá­gi­ca muer­te de Oc­ta­vio Ort­mann de 16 años, quien ca­yó de un cuar­to pi­so de un edi­fi­cio cén­tri­co ca­pi­ta­li­no, con­mo­vió a la so­cie­dad co­rren­ti­na. Así se vio re­fle­ja­do el he­cho en re­des so­cia­les y me­dios de co­mu­ni­ca­ción, en la cual ve­ci­nos, ami­gos y co­no­ci­dos die­ron mues­tras de afec­to pa­ra la fa­mi­lia del jo­ven ado­les­cen­te fa­lle­ci­do.



La Juez de Ins­truc­ción Nº3, Jo­se­fi­na Gon­zá­lez Ca­ba­ñas, di­jo res­pec­to al avan­ce en las in­ves­ti­ga­cio­nes por la muer­te de Ort­man, que “has­ta el mo­men­to no hay nin­gún im­pu­ta­do y no hay prue­bas pa­ra atri­buir a al­gu­na per­so­na el he­cho. No te­ne­mos ele­men­tos de que al­guien in­ter­vi­no”.

“Pe­ro la in­ves­ti­ga­ción re­cién em­pie­za y se ma­ne­jan va­rias hi­pó­te­sis: que se qui­tó la vi­da, muer­te ac­ci­den­tal u ho­mi­ci­dio”, ex­pli­có la Juez an­te la pren­sa.



En tan­to Gus­ta­vo Rou­bi­ne­au, fis­cal de Ins­truc­ción, co­men­tó que ob­ser­va­ron una fil­ma­ción que co­rres­pon­de a la cá­ma­ra de se­gu­ri­dad del mis­mo edi­fi­cio del cual ca­yó el mu­cha­cho, ubi­ca­do por ca­lle Mo­re­no al 1700.



“Que­dó cla­ro que los chi­cos acu­sa­dos en las re­des so­cia­les no es­ta­ban en el de­par­ta­men­to cuan­do se pro­du­jo la ca­í­da, ellos lle­ga­ron des­pués”, di­jo a la vez que acla­ró que “nin­gu­na de las tes­ti­mo­nia­les ha­bla de una pe­lea y el chi­co es­ta­ba so­lo en el de­par­ta­men­to”, sos­tu­vo el Fis­cal.



Las acu­sa­cio­nes

“Cir­cu­la mu­cha in­for­ma­ción fal­sa res­pec­to a gen­te re­la­cio­na­da co­mo ho­mi­ci­das o de una pe­lea que pro­vo­có la ca­í­da. No po­de­mos des­car­tar na­da, pe­ro tam­po­co po­de­mos de­fi­nir cul­pa­bi­li­da­des”, in­sis­tió Ro­bi­ne­au.



“La cau­sal de la muer­te es­tá de­ter­mi­na­da por la au­top­sia, mien­tras que la cir­cuns­tan­cia de­pen­de­rá de las di­li­gen­cias que se ha­gan a los efec­tos de es­cla­re­cer que no sa­be­mos, qué pa­so en el cuar­to pi­so mo­men­to pre­vio a la ca­í­da” apun­tó el Fis­cal.



La caída

“Ob­ser­va­mos las imá­ge­nes y al mo­men­to del dra­má­ti­co he­cho, los tres me­no­res sin­di­ca­dos co­mo su­pues­tos im­pli­ca­dos no es­ta­ban en el edi­fi­cio”, di­jo el fis­cal y ex­pli­có que “los jó­ve­nes se re­ti­ran an­tes y vuel­ven cuan­do el chi­co ya ca­yó”.



“No es si­mul­tá­nea la ca­í­da del vi­drio y la per­so­na, si­no que se ve que ca­en al­gu­nos ele­men­tos, lue­go el vi­drio y des­pués la per­so­na”, agre­gó.

En tan­to el Je­fe de la Po­li­cí­a, Fé­lix Bar­bo­za, in­di­có que to­mó co­no­ci­mien­to del he­cho a tra­vés de un lla­ma­do te­le­fó­ni­co, que in­di­ca­ba que ha­bía una per­so­na ti­ra­da en el pi­so, por Mo­re­no al 1700.



“A ra­íz de la pre­sen­cia de me­no­res, se le dio in­ter­ven­ción a la Ase­so­ra de Me­no­res Nº1, doc­to­ra Mo­re­no, quien lle­gó a la co­mi­sa­ría Ter­ce­ra pa­ra re­ci­bir la de­cla­ra­ción de es­tos jó­ve­nes, quie­nes ha­bí­an te­ni­do al­gún ti­po de par­ti­ci­pa­ción pre­via al he­cho”, di­jo.



“De acuer­do al re­la­to de los agen­tes que los re­ci­bie­ron en la co­mi­sa­rí­a, los jó­ve­nes es­ta­ban con ple­na con­cien­cia al mo­men­to de ser in­te­rro­ga­dos”, agre­gó.



Pe­ro “no obs­tan­te fue­ron exa­mi­na­dos en ese mo­men­to pa­ra sa­ber si ha­bí­an in­ge­ri­do al­co­hol o al­gu­na otra sus­tan­cia. Eso se ter­mi­na­rá de sa­ber una vez que es­tén las pe­ri­cias to­xi­co­ló­gi­cas”, di­jo.



“To­dos re­fie­ren que la reu­nión trans­cu­rrió de for­ma amis­to­sa. In­clu­so, en el ade­lan­to de la au­top­sia, tam­po­co se des­pren­de que ha­ya ha­bi­do le­sio­nes com­pa­ti­bles con al­gún ti­po de ri­ña o pe­le­a”, ase­gu­ró el fun­cio­na­rio po­li­cial.



Bar­bo­za di­jo que “has­ta el mo­men­to no hay tes­ti­gos que se ha­yan pre­sen­ta­do vo­lun­ta­ria­men­te a brin­dar al­gu­na ver­sión di­fe­ren­te de lo ya di­cho por los in­vo­lu­cra­dos”.