¿Gallardo al Barcelona?: la ‘bomba’ la TV española

Lunes, 04 de noviembre de 2019

El equipo de Messi perdió ante Levante y la situación de Valverde se vuelve insostenible. La dirigencia ve al Muñeco como un DT capaz de jerarquía.





El reconocido programa de la TV española ‘El Chiringuito‘ aseguró que Marcelo Gallardo es una posibilidad para reemplazar a Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona.



El panel debatió durante el programa de este domingo acerca de la posibilidad de que el Muñeco asuma en el equipo blaugrana, luego de la derrota de los catalanes ante Levante por 3 a 1.



De acuerdo a El Chiringuito, el DT de River contaría con el visto bueno de Lionel Messi. Prueba de ellos es el voto que el rosarino le dio a su compatriota en los Premios The Best.



Uno de los argentinos que integra el panel del programa es el ex arquero Jorge D’Alessandro. El hoy entrenador y comentarista de TV recordó el nivel exhibido por River y Boca en la final del Santiago Bernabéu para legitimar su postura: “El Barça no está para experimentos”, dijo.