Jimena Barón le ganó el premio MTV EMA a Lali y a Tini

Lunes, 04 de noviembre de 2019

Jimena Barón fue elegida por el público en la categoría Mejor Artista Latinoamérica de Europe Music Awards (EMA).

De esta manera, se impuso sobre otros nominados fuertes como Lali Espósito, Tini Stoessel, Cazzu y Paulo Londra.



Muy emocionada con la noticia, la actriz y cantante compartió dos videos en su Instagram en los que no hace más que llorar por la noticia, mientras su manager Lucas Biren la filma. Junto a los videos, escribió un emotivo texto.



“No tengo palabras todavía, necesito unas horas para procesar todo esto. Anoche intenté procesar el solo hecho de estar acá, nominada en Europa junto a los mejores del mundo, con mi música que empezó hace tan poco y con tanta ilusión e inocencia honestamente”, comenzó.



“Como quienes dicen de chicos que quieren ser astronautas, yo siempre quise ser cantante, crecí, creí que era tarde, pero Dios sabrá por qué, un día recuperé mi amor propio y me convencí de que merecía intentarlo. Nos ha costado todo un huevo estos 2 años, puse cada peso que tenía y remé contra la corriente a pesar de la mierda que me tiraron”.



“Estar acá nominada es inmenso para mí, pero resulta que encima gané. Y quedo muda si, y no quisiera ir hinchada al evento (no voy a mentir) solo decirles que la felicidad no me entra en el cuerpo y que esto es de ustedes al igual que mío. Sin ustedes ahí, yo acá sería imposible”, agregó la interprete del exitoso tema La Cobra.







Y para finalizar, compartió un mensaje inspirador: “Que no les diga nunca nadie hasta dónde van a llegar y quiénes son. Solo vos sabés quién sos, encontrate. Cómprense tapones de oído, un espejo, mírense, háblense, díganse que son increíbles e invencibles y salgan a la vida a cerrar culos haciendo y siendo quien se les cante el re orto”.





Jimena Barón, o mejor dicho J Mena, tal es su nombre artístico, presentó a mediados de octubre Ya quisieran, un tema dedicado a quienes no paran de criticarla y aún así están siempre pendientes de ella.

“Tanto que dice tanto que habla y después viene y me abraza. Va me critica, después me escribe... Quiere cenar en mi casa. Cuál será tu cara, de qué te disfrazas. Siempre están pendientes de todo lo que me pasa”, dice la letra y deja en claro: “Andá a joder con tu vida, no te metas con la mía”.