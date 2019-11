Macri convocó para hoy a la primera reunión de gabinete ampliado

Lunes, 04 de noviembre de 2019

Los altos funcionarios del Gobierno se reunirán a partir de las 15.30 en el CCK. María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Marcos Peña serían los otros oradores





En una nueva reunión de gabinete ampliado, este lunes a las 15:30 horas Mauricio Macri convocó a todas las filas del Gobierno a reunirse en el Centro Cultural Kirchner (CCK) tras la derrota en las elecciones ante Alberto Fernández.





En la Sala Sinfónica del CCK, Macri encabezará el que podría ser uno de los últimos cónclaves de este tipo. Se espera que además de un balance de la campaña electoral y una mención a la transición ordenada que coordinan con Fernández, el presidente deje entrever en su mensaje que no se alejará de la política y que se constituirá como el líder de la oposición a partir del próximo 10 de diciembre, con Cambiemos consolidado como primera minoría en la Cámara de Diputados y con una presencia nada despreciable en el Senado.



La gobernadora bonaerense Maria Eugenia Vidal también dará un discurso tras la derrota ante el candidato del Frente de Todos Axel Kicillof, seguida por Horacio Rodríguez Larreta, reelecto en primera vuelta en la ciudad de Buenos Aires y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Estos tres serán los únicos funcionarios que hablarán durante la jornada. Todavía resta definir si los gobernadores más afines a la Casa Rosada, como Alfredo Cornejo o Gerardo Morales, asistirán a la reunión oficialista.



Lo que es seguro es que Macri destacará los más de dos millones de votos que achicaron la brecha entre los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales y dieron una sensación de remontada hacia adentro de Juntos por el Cambio en la tarde en que el kirchnerismo esperaba una victoria apabullante.



“El camino no es enojarse con el que no nos votó porque creemos que no nos entendió, el camino es ponernos en el lugar de quienes no nos votaron, entenderlos y decirles que los necesitamos, que nos despertamos, que estamos reaccionando”, había dicho Macri en la última reunión de gabinete ampliado el 15 de agosto, tras las derrota en las PASO, que tuvo también como oradores a Vidal, Elisa Carrió y Miguel Pichetto.





Aún es una incógnita si Carrió, que había protagonizado uno de los discursos más encendidos en esa oportunidad, asistirá a la reunión. La semana pasada, la dirigente de la Coalición Cívica anunció la renuncia a su banca de diputada nacional a partir de marzo de 2020.





La semana pasada, Macri y Vidal se reunieron en Casa Rosada en un encuentro que la gobernadora capitalizó para respaldar a Cristian Ritondo como jefe de bloque de Diputados de Juntos por el Cambio. El actual secretario de Seguridad de Buenos Aires encabezó la lista de diputados nacionales y si Macri lograba la reelección, ocuparía la presidencia de la Cámara baja. Finalmente Sergio Massa será el sucesor de Emilio Monzó en representación del Frente de Todos pero Vidal busca posicionarlo como líder del interbloque de Cambiemos.