Mataron al hijo de un cooperativista en Monte Caseros

Lunes, 04 de noviembre de 2019

Se trata de Miguel Rosbaco de 19 años. Ocurrió ayer a la mañana en la esquina de las calles Colón e Italia. En el crimen está involucrado un menor de 17. Anoche se realizaban diligencias para poder hallar el arma empleada en el homicidio.





Un joven de 19 años fue asesinado ayer a la madrugada de una puñalada en el corazón, en una gresca callejera en la localidad de Monte Caseros.

La víctima fue identificada como Miguel Rosbaco. Es hijo del ex presidente de Fedecoop.

Por el crimen fue detenido un chico de 17 años y ayer se realizaban diligencias para poder hallar el arma homicida.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el trágico episodio se produjo alrededor de las 7 en la vía pública en la esquina de las calles Colón e Italia. Por causas que se tratan de establecer se produjo una pelea entre varias personas.

En el lugar resultó herido con arma blanca Miguel Rosbaco de 19 años.

Fue trasladado inmediatamente al hospital de Monte Caseros pero a pesar del esfuerzo de los médicos, que le realizaron más de dos horas de reanimación, falleció por un puntazo en el ventrículo izquierdo del corazón.

El portal de noticias Austral Correntina informó que el doctor Eduardo Galantini, familiar de Miguel, estuvo presente en la sala de operaciones, no quiso realizar declaraciones ya que no fue el cirujano que estuvo a cargo, pero aseveró que se hizo todo lo posible para reanimarlo. “Los médicos tenían su corazón en la mano, efectuaron una intervención quirúrgica para hacer un masaje cardíaco abierto, una técnica de reanimación reservada para situaciones de emergencia donde el tórax queda expuesto y se masajea el corazón en forma directa”.

El comisario Claudio Férnandez aclaró a la prensa que “en estos momentos están trabajando en una causa judicial caratulada como supuesto homicidio.

De acuerdo a datos de personas que estuvieron en el lugar pudimos dar con el supuesto autor del hecho que se encuentra aprehendido.”

Ante la consulta sobre si fue hallada el arma blanca utilizada para cometer el hecho dijo no hay elementos secuestrados en las actuaciones hasta el momento.

El Dr. José Martín Areta, médico de policía retirado confirmó que la causa de fallecimiento del joven: “Fue una puñalada certera en el corazón. Entra con vida, lo atienden en forma urgente, lo operan, pero fue imposible revertir el cuadro por la gravedad del mismo. Murió por un paro cardiorrespiratorio. Lo quisieron revertir pero fue imposible.”