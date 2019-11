Horóscopo para hoy 4 de noviembre del 2019 Lunes, 04 de noviembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tendencia a inmiscuirte en asuntos ajenos, invadiendo terrenos vinculados con motivos afectivos que no te son propios.



Amor: Estás con nuevo ánimo y te sobra energía para compartir con quien quieres. Seductor, las miradas estarán puestas en ti.



Riqueza: Tienes el mando, no dejes pasar la oportunidad de ejercer la libertad de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación.



Bienestar: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque tu buena suerte no dura toda la vida. Deberás tolerar las limitaciones ajenas y propias.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Dudas de las buenas intenciones de tu pareja, debes ser confiado. Las comunicaciones hoy están favorecidas con alguien a quien quieres.



Amor: Sabes amar con un ardor demostrativo que proviene de tu temperamento y no de los sentimientos. Eres un excelente amante.



Riqueza: Si existe un bloqueo en tus finanzas es una señal clara de que algo estás haciendo mal o algún proyecto no es el adecuado.



Bienestar: Para de tratarte tan duro o estallarás bajo la presión. El empuje no debe llegarte de afuera sino de tus propios requerimientos. Ten calma.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Momento adecuado para cuidar el aspecto físico. Realiza algún deporte y practica la vida al aire libre. Te sentirás mejor.



Amor: Buena racha para los sentimientos y relaciones. Se verán fortalecidos los lazos amorosos y afectivos. Aumenta el compromiso.



Riqueza: No permitas que tus gastos aumenten más rápido que tus ingresos, recuerda que el dinero se va como el agua y no viene fácil.



Bienestar: Vigila hoy tus relaciones familiares porque puede haber contactos profesionales inexplorados. Pueden ayudar en tus futuros planes y progresos.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Bendiciones cósmicas. La realidad será lo más parecido al mejor de tus mágicos sueños. Buen momento para comenzar de nuevo.



Amor: Las diferencias no son un problema para la pareja. No intentes controlar las cosas buenas del amor, deja que sucedan.



Riqueza: Muchas posibilidades de sentirte tranquilo respecto a tus finanzas, hay un clima de calma puesto que has trabajado para ello.



Bienestar: Mantén tu firmeza, incluso si los demás parecen flaquear. Eso ayudará a limitar los daños causados por una situación cambiante que pronto se resolverá.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: A la hora de decidir sobre tu carrera, sé objetivo y evalúa los aspectos positivos y negativos. Optarás por lo mejor y tendrás éxito.



Amor: Te estás sintiendo romántico, y el amor y las emociones son tus principales preocupaciones. Podrás lograr lo que quieras.



Riqueza: Pon límites a las distracciones externas. Para tener armonía conoce y comparte con tus compañeros de trabajo. No te aísles.



Bienestar: Por mucho que te disguste, tienes que anteponer la carrera a las cuestiones personales y cambiar tu actitud si quieres evitar conflictos o estrés.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Lograrás sacar fuerzas de flaqueza para superar ciertos problemas con tus seres queridos durante la jornada de hoy. Confía en ti.



Amor: Procura ampliar tus fronteras sentimentales para darle lugar al amor en tu vida. No le temas a los cambios.



Riqueza: Que tus recientes éxitos no nublen tu raciocinio y te hagan actuar de manera porfiada y tonta. Mantente firme.



Bienestar: No busques excusas para justificar comportamientos que sabes desde un principio son errados. Aprende a reconocer tus falencias debidamente.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tendrás tus sentimientos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto causará que reacciones de maneras extrañas.



Amor: No permitas que tu falta de paciencia termine con lo que puede ser una relación duradera. Controla tus impulsos.



Riqueza: Tendrás una tendencia a conflictos con clientes durante la jornada de hoy. Evita caer en pleitos innecesarios.



Bienestar: No todo el mundo es bendecido con la posibilidad de ejercer la carrera que siempre soñó desde un principio. Se paciente, tu tiempo llegará.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Experimentarás unas ganas locas de romper con aquello que no te hace feliz. Excelente relación con los demás.



Amor: Las habladurías, celos y malos entendidos serán despejados de tu vida, no hagas caso a comentarios mal interpretados.



Riqueza: Tu originalidad en el trabajo logrará que los demás te miren con admiración y pidan tus consejos.



Bienestar: Sé muy preciso y claro al momento de comunicarte, evitándote distracciones ocasionadas por errores emocionales. Es momento de hablar.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Harás cambios imprescindibles para tu felicidad. Sentirás ataduras que arruinarán tu humor en el día de hoy.



Amor: En el amor como en la guerra todo vale. Busca las estrategias necesarias para conquistar a esa persona que te quita el sueño.



Riqueza: Sé prudente en asuntos de dinero y evita los riesgos innecesarios a la hora de excederte en gastos. Mejor ahorra.



Bienestar: Sé claro al comunicarte y busca que te entiendan, sin permitir que tu emotividad interfiera en tu expresión. Los demás te agradecerán el esfuerzo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora, te ponga contra la pared. Discusiones familiares.



Amor: Novedades. Días de reencuentros, uniones, ganancias y diversiones compartidas. Un amor regresa, dispuesto a todo.



Riqueza: Continúa la escala hacia el éxito, mantente atento a las oportunidades y sigue proyectos que se han quedado estancados.



Bienestar: Elige ejercicios físicos y deportes que requieran un esfuerzo sostenido pero que no sean violentos. Tus articulaciones te lo agradecerán.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu ánimo es bueno y bastante optimista. Esto te llevará a tener un gran éxito en todas las tareas que emprendas.



Amor: No esperes que tu pareja entienda cuáles son tus necesidades, exprésalas con toda claridad. Evitarás muchos conflictos.



Riqueza: Si te deben dinero tienes que ser más agresivo para cobrar eso que has trabajado y no te han pagado. No regales tu esfuerzo.



Bienestar: El compartir con los demás te dará un gran alivio hoy, y te sacará algunas cosas del pecho que te ayudarán a modificar tu actitud hacia las cosas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Vas a resolver diversos problemas que te tenían preocupado y te quitaban el sueño. Si necesitas un cambio comienza por las cosas más pequeñas.



Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.



Riqueza: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.



Bienestar: Pasarás por momentos de congoja, nada sale como lo habías planeado. Haz un parate y mira el lado positivo de las cosas, te encontrarás con sorpresas.