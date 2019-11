Boca Unidos perdió 3 a 0 contra Sarmiento Domingo, 03 de noviembre de 2019 El equipo correntino fue goleado por Sarmiento, en Resistencia. Los dirigidos por Daniel Teglia perdieron la lucha en la mitad de la cancha, no pesaron en ataque, y nuevamente cometieron muchos errores en defensa que su rival aprovechó para ganar merecidamente.



El partido, correspondiente a la décima fecha del torneo Federal A, tuvo como merecido ganador al Decano, que inclinó la balanza al ganar la pulseada en la mitad de la cancha.

Desde el inicio del juego, Sarmiento mostró sus cartas ganadoras. Desborde y centro de Mbombaj, que del otro lado Cañete no pudo definir bien. Enseguida, el ex Boca Unidos probó con un remate rasante desde afuera del área que se fue apenas ancho.

El conjunto chaqueño comenzaba a hacer méritos, y Boca Unidos se lo facilitaba. Morales quiso salir jugando y perdió una pelota con Robles, que habilitó a Cañete, quien definió a la red ante la salida del arquero. Sin embargo la jugada fue anulada, a instancia del juez de línea, por posición adelantada del “extremo” de Sarmiento.

El gol del local no tardó en llegar. Meza cambió de frente hacia la derecha, donde Cañete le ganó las espaldas a Baroni para empalmar de primera, cruzado, contra el palo derecho de Aquino, que nada tuvo por hacer.

Siguió presionando el local, que aprovechaba el desconcierto del equipo correntino. De un lateral mal sacado (tuvo dos o tres jugadas de este tipo en el partido anoche), casi viene el segundo, ya que Robles recuperó y sacó un disparo que se fue por arriba del travesaño.

Las únicas llegadas de Boca Unidos en la etapa fueron un encuentro entre Medina y Migone, cuyo disparo se fue muy alto, y una recuperación en la salida de Sarmiento, en la que al ex Rosario Central se le fue largo el control por la izquierda, y su disparo desde un ángulo muy cerrado salió desviado.

Con otra actitud saltó a la cancha Boca Unidos en el segundo tiempo. Primero tuvo un tiro libre a favor que peinó Morales, y Reynaga (suplantó a Maciel) no llegó para conectar por el segundo palo. Al rato, Migone enganchó hacia el medio y su remate de zurda rebotó en un rival, descolocando a Caprio, aunque la pelota se fue al tiro de esquina.

De un lateral llegó el segundo gol del local. Parera aguantó en el área una habilitación, y Robles que ingresó como por su casa al área, sólo tuvo que elegir un palo para definir, sin oposición, ante la pasividad del fondo correntino.

La conquista fue otro sopapo que confundió aún más al equipo correntino. Oviedo estuvo cerca del tercero, filtrándose por el centro, pero esta vez Aquino ganó el mano a mano.

El que no se equivocó fue Cañete, que ingresando por el callejón del “9”, aprovechó un pase de Mbombaj para empujar la pelota a la red. La jugada nació en un saque largo del arquero, con dos jugadores de Boca Unidos que quedaron fuera de acción al ir a buscar la pelota.

En los últimos minutos, y ya con Pabón (hizo su debut) en cancha por Migone y Vizcarra por Medina, el “Chino” se quedó sin ángulo para empujar por el segundo palo un centro de Reynaga, y luego un tiro libre de Pabón pasó muy cerca del travesaño.

Boca Unidos volvió a fracasar de visitante, y la fragilidad defensiva que viene mostrando por suma de errores cada vez preocupa más. Aún así sigue como puntero de la Zona A del certamen, y en el próximo partido recibirá a San Martín de Formosa.