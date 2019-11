Detienen a chileno acusado de violar a sus dos sobrinas

Sábado, 02 de noviembre de 2019

Un hombre de 57 años fue capturado, con fines de extradición, en el marco de la causa que tramita el Juzgado de Instrucción N°1 de Elche, España, por los citados delitos de abuso sexual contra ambas criaturas.





Un hombre de 57 años, de nacionalidad chilena, fue detenido con fines de extradición en el marco de la causa que tramita el Juzgado de Instrucción N°1 de Elche, España, por el delito de abuso sexual contra dos sobrinas menores de edad, penado por el artículo 183 del Código Penal español, se informó este viernes.



El sujeto había llegado a Mar del Plata donde fue apresado en una vivienda situada en Bolívar al 9600, según lo solicitado por la Oficina Central Nacional Madrid (Interpol España).



En las últimas horas, el juez federal Santiago Inchausti, en línea con lo dictaminado por el fiscal federal subrogante Carlos Martínez, no hizo lugar al pedido de excarcelación del imputado, que había sido solicitado por la defensa oficial interviniente, bajo el argumento de que no existirían riesgos procesales y que se encontraría al cuidado de su hermana, quien posee una discapacidad motora, según i-judicial.



El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°2 afirmó que "el hombre se encuentra prófugo de la justicia española, y a ello debe sumarse la ausencia de arraigo suficiente".



En este sentido, el fiscal reparó en que vivía en la casa donde fue detenido desde hacía sólo dos meses, y según los dichos de su propia hermana -relevados por la Policía Federal Argentina- no posee trabajo "ya que se encontraría próximo a partir al exterior".



Martínez consideró que "la libertad del requerido pondría en serio riesgo el cumplimiento de la orden impartida por las autoridades judiciales del Reino de España y los compromisos asumidos por nuestro país en materia de cooperación internacional, específicamente el Tratado suscripto con aquel país#.