Abandonaron a un nene de 5 años y buscan a la mamá hace diez días

Sábado, 02 de noviembre de 2019

Hace diez días, el chico fue a pedirle ayuda a una vecina y dijo “¿podés llamar a la Policía para que busque a mi mamá porque ayer dormí solito?”. Todavía nadie lo reclamó.







Todo empezó hace diez días, cuando el nene de cinco años golpeó la puerta de la casa de su vecina en la localidad misionera de Garupá. "¿Podés llamar a la Policía para que busquen a mi mamá y me busque a mí porque ayer dormí solito?, le dijo. Pero todavía no la encontraron.



El chico estaba sucio, descuidado y lo primero que le pidió a la mujer después fue si podía darle algo de comer. Ella, de 22 años y con un embarazo de ocho meses, lo alimentó y alertó a la policía. La Defensoría 8 de esa localidad tomó intervención y decidió que el menor fuera enviado en guarda al Hogar Norberto Haase.



Desde ese momento, las autoridades intentaron sin éxito dar con familiares del nene. Tampoco vino nadie a reclamarlo, indicó el sitio El Territorio. Según trascendió, el padre murió hace tiempo y la madre, de 35 años, lucha contra su adicción al alcohol.



En tanto, Miguel Molina, defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dijo a Radio Libertad de Posadas que evaluarán "si la familia está en condiciones de proteger al nene". Luego buscarán en la familia ampliada y "de no encontrar a alguien en ese ámbito, se disparan los mecanismos de adopción". "El nene no tiene que estar mucho tiempo en un hogar, los términos legales son seis meses", explicó.