El “congelamiento” se despide con un alza del 5% en las naftas

Viernes, 01 de noviembre de 2019

Si bien rige hasta el 14 de noviembre, es el segundo “permitido” que el Gobierno le da a las petroleras. En septiembre, ya habían retocado los surtidores un 4%. A mediados de mes, se aguarda otra actualización en las pizarras. La Súper cruzará hoy los $52.







El Go­bier­no Na­cio­nal au­to­ri­zó un au­men­to del 5% en los pre­cios de las naf­tas y el ga­soil, que se apli­ca­rá hoy en las es­ta­cio­nes de ser­vi­cio de to­do el pa­ís. Ayer, en las ex­pen­de­do­ras lo­ca­les, de­ce­nas de con­duc­to­res de au­to­mó­vi­les y mo­to­ci­cle­tas se acer­ca­ron a car­gar sus tan­ques, a fin de ha­cer ren­dir sus pe­sos.



Has­ta ano­che, el pre­cio de la naf­ta Sú­per (la más ven­di­da) os­ci­la­ba en­tre los 49 y 50 pe­sos. Se es­ti­ma que ese pro­duc­to hoy ama­ne­ce­rá pro­me­dian­do los 52 pe­sos.

Así lo de­ci­dió la Se­cre­ta­ría de Ener­gía que en­ca­be­za Gus­ta­vo Lo­pe­te­gui, que jus­ti­fi­có la me­di­da di­cien­do que si no se ajus­ta­ban las ta­ri­fas po­día dar­se un “de­sa­bas­te­ci­mien­to”.

“Con el ob­je­ti­vo de amor­ti­guar el im­pac­to de la fi­na­li­za­ción, el pró­xi­mo 13 de no­viem­bre, del pe­rí­o­do de vi­gen­cia es­ta­ble­ci­do en el De­cre­to 566/2019 en los pre­cios en sur­ti­dor, el Go­bier­no au­to­ri­za­rá una su­ba del 5% de los com­bus­ti­bles y del dó­lar de re­fe­ren­cia pa­ra el pre­cio del cru­do, que se es­ta­ble­ce en $51,77”, se­ña­la el co­mu­ni­ca­do ofi­cial.

Pa­ra jus­ti­fi­car la de­ci­sión, ex­pli­ca: “El de­cre­to 601 del 30 de agos­to de 2019 fa­cul­ta a la Se­cre­ta­ría de Go­bier­no de Ener­gía (SGE) a dic­tar los ac­tos que re­sul­ten ne­ce­sa­rios pa­ra ir nor­ma­li­zan­do los pre­cios del sec­tor, con el fin de pro­te­ger al con­su­mi­dor y sos­te­ner el ni­vel de ac­ti­vi­dad”.

El vi­ce­pre­si­den­te de la Con­fe­de­ra­ción de En­ti­da­des del Co­mer­cio de Hi­dro­car­bu­ros y Afi­nes (CE­CHA), el co­rren­ti­no Car­los Gold, in­di­có a épo­ca que “se dio lo que pre­ve­í­a.



DESTA7



–

Es un nue­vo per­mi­ti­do que Ener­gía le da las pe­tro­le­ras. Las re­fi­na­do­ras y los pro­duc­to­res de bio­die­sel ve­ní­an pre­sio­nan­do pa­ra ac­tua­li­zar sus im­por­tes. No hay que ol­vi­dar tam­bién que hay dos su­bas im­po­si­ti­vas que fue­ron fre­na­das en ju­lio y oc­tu­bre”.

“Se es­pe­ra que el 14 de no­viem­bre, cuan­do cul­mi­ne el ‘con­ge­la­mien­to’, se apli­que una nue­va co­rrec­ción y así, gra­dual­men­te, has­ta lle­gar al 20% del que ha­blan las pe­tro­le­ras”, gra­fi­có el em­pre­sa­rio lo­cal.

Un fi­nal anun­cia­do

Hay que te­ner pre­sen­te que, cuan­do el Go­bier­no de­ci­dió ha­cer el con­ge­la­mien­to (tras las elec­cio­nes pri­ma­rias del 11 de agos­to), el sec­tor ad­vir­tió que iba a ha­ber de­sa­bas­te­ci­mien­to, pe­ro es­to no fue es­cu­cha­do por las au­to­ri­da­des, quie­nes de­ci­die­ron avan­zar con la me­di­da en me­dio de la cam­pa­ña elec­to­ral.

A par­tir del 14 de no­viem­bre, los pre­cios es­ta­rán li­be­ra­dos y los fi­ja­rán las pe­tro­le­ras, tan­to en los sur­ti­do­res co­mo en lo que pa­gan los pro­duc­to­res, aun­que ha­brá que ver qué po­lí­ti­ca apli­ca al res­pec­to el go­bier­no que in­gre­sa­rá a par­tir del 10 de di­ciem­bre.