Boca cayó en su visita a Lanús y el "Granate" lo pasó en la tabla

Viernes, 01 de noviembre de 2019

Boca Juniors cayó por 2 a 1 en su visita a Lanús, que de esta manera lo rebasó en la tabla de posiciones de la Superliga en la que ahora es escolta del líder Argentinos Juniors al completarse la undécima fecha, mientras que los "xeneizes" comparten el tercer escalón con River Plate.



Los boquenses llegaron a "La Fortaleza Granate" golpeados por la eliminación en semifinales de Copa Libertadores a manos de River Plate y con un futuro incierto por delante, desde algunas figuras del primer equipo como Carlos Tevez hasta el propio entrenador Gustavo Alfaro y también la comisión directiva que renovara autoridades el 8 de diciembre.



Por contrapartida Lanús lo hacía entonado por una campaña muy halagueña a la que debe sumarle su reciente clasificación a las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar a Independiente.



Por eso la historia empezó a "cerrar" prematuramente antes de los 10 minutos cuando el interminable goleador José Sand abrió la cuenta para el anfitrión con un golpe de cabeza que batió al ex arquero "granate", Esteban Andrada.



Este partido tuvo también a otros ex Lanús en cancha con la camiseta de Boca como Carlos Izquierdoz (fue expulsado a los 34 minutos del segundo período), Iván Marcone y Eduardo Salvio, mientras que en el local estuvieron dos ex "xeneizes" como el otro arquero, Agustín Rossi, y el zaguero central Ezequiel Muñoz.



Pero después mde ese tanto se vio lo mejor de Boca en la noche, ya que con verguenza se fue a las barbas de Rossi, que se convirtió en figura sobre la media hora de juego con dos grandes atajadas.