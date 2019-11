Prohíben la comercialización de dos productos de limpieza

Viernes, 01 de noviembre de 2019

Las medidas fueron comunicadas mediante dos disposiciones publicadas este viernes en el Boletín Oficial





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el país de un puré de pera y de dos productos de limpieza, luego de comprobar que infringían regulaciones establecidas por el organismo. Las medidas fueron comunicadas mediante las disposiciones 8860 y 8893/2019, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.



En el primer caso, la actuación comenzó luego de que se comprobara que el producto, Puré de pera Baby Natural, marca Finca Isis, “La Naturaleza Envasada” era comercializado a pesar de no contar con la autorización correspondiente para hacerlo.



Ante esta situación se le requirió a la empresa el retiro preventivo del producto, pero esta informó que sus clientes no lo tenían en stock debido a que la producción había sido muy limitada.



En consecuencia, se indicó a las distintas direcciones bromatológicas de país que en caso de detectar la comercialización del productor en sus jurisdicciones, procedan a tomar acciones para evitarlo.



En cuanto a los productos de limpieza, la prohibición alcanza a los siguientes productos: “Limpiador Multiuso Multimax cont. Neto 35 ml” y “Desinfectantes de superficie concentrado y granulado Multimax cont. Neto 40 G". Esto así debido a que la empresa que fabrica los productos los elaboró en un establecimiento que no contaba con la habilitación correspondiente para hacerlo.



“Que por lo expuesto, queda en evidencia que se llevaron a cabo actividades de elaboración en un establecimiento no habilitado por tratarse sólo de un elaborador indirecto que declaró en los trámites de solicitud inscripción de productos a otros establecimientos como elaboradores en función de su RNE y por haberse mudado sin dar aviso a esta Administración Nacional ni contar con la autorización correspondiente”, explicó la ANMAT.