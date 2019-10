El gigante de Sudamérica que sueña con Tevez

Jueves, 31 de octubre de 2019

El Apache dejaría Boca en diciembre. Al interés de Vélez se suma el de uno de los equipos más grandes del Continente. Ya iniciaron contactos con su representante.



La nueva eliminación por Copa Libertadores ante River dejó a Boca en estado de incertidumbre.



En ese sentido, ni los dirigentes ni el secretario deportivo, Nicolás Burdisso, tienen certezas de los jugadores que dejarán el club a fin de año. La gran incógnita es saber cuál será el futuro de Carlos Tevez.



En las últimas horas trascendió que el nacido en Fuerte Apache podría continuar su carrera en el fútbol uruguayo. Peñarol le habría hecho saber su interés por contratarlo para el año 2020.



Según el diario El Observador, uno de los periódicos más prestigiosos de Uruguay, un dirigente del club de Montevideo confirmó la noticia.



“No es ningún bolazo. Peñarol está interesado en contar con Tevez para la temporada que viene. Si bien por ahora todo está en pañales y no hemos hablado con él, en la tarde de este miércoles nos comunicaremos con su representante, Adrián Ruocco”, dijo dicha persona cuyo nombre no fue revelado.



Peñarol quiere lograr con Tevez lo que consiguió con Maxi Rodríguez, otro de los ‘pesos pesados’ del fútbol argentino.



“Pretendemos volver a tener un clase A como ocurrió hace dos años con Maximiliano Rodríguez. Queremos saber si quiere venir y está en los planes de Peñarol para el inicio del año que viene. Sabemos del interés de Vélez, pero estos jugadores que están tan embanderados con un club de un mismo país como sucede con Tevez en Boca, muchas veces no quieren vestir otra camiseta en ese mismo país”, agregó la misma fuente citada por El Observador.