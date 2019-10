La ANMAT prohibió un aceite de oliva y un antimicótico

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) prohibió este jueves un aceite de oliva, ya que el producto incurre en la adulteración y la falsa rotulación, según el texto aparecido en el Boletín Oficial​. También suspendió la comercialización de un antimicótico.



Se trata del Aceite de Oliva, extra virgen, marca El Sanjuanino, de origen en el establecimiento sanjuanino "Naturalmente", cuya comercialización quedó suspendida en toda la Argentina.



Según la Disposición 8859/2019, el análisis de una muestra tomada en el establecimiento arrojó como resultado la presencia de ácidos grasos mezclados con otro aceite vegetal. Se concluyó que el producto no cumple con las especificaciones del Artículo 535 del Código Alimentario Argentino, por lo que se lo catalogó como un alimento adulterado.





Además, carece de las autorizaciones de producto y de establecimiento y se encuentra falsamente rotulado.



Por otro lado, la Disposición 8854/2019 prohibió el uso, la comercialización y la distribución de varios antimicóticos.



Son los productos "Cura Uña. Farmacia AMÉRICA" y "Cura Piel Farmacia 'América'".



Tras un alerta recibido por correo electrónico, la inspección detalló que los productos no especifican su composición en los rótulos.



La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud señaló que "no puede asegurarse su calidad, seguridad y eficacia; muy por el contrario reviste un riesgo para la salud de los potenciales pacientes que desconociendo esta situación podrían caer en el supuesto de que se trata de un medicamento seguro".