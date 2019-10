Bassi reemplazará a Nancy Sand en la Cámara de Senadores

Miércoles, 30 de octubre de 2019

Luego de cuatro años, Bassi volverá a ocupar una banca en la Cámara de Senadores, pero asumirá como suplente porque la titular de la banca, Nancy Sand, se trasladará a la Cámara baja nacional, tras ser elegida en las elecciones del domingo por el Frente de Todos.





El dirigente goyano Rubén Bassi (PJ) reemplazará a Nancy Sand en la Cámara de Senadores de Corrientes, dado que la exintendenta de Bella Vista resultó el domingo electa diputada nacional y asumirá el 10 de diciembre en el Congreso en representación de Corrientes. “Con el resultado de la PASO me imaginé que podía pasar esto. De todas maneras milito desde siempre y sigo ligado a la política, sobre todo en Goya”, dijo el peronista.



Analizó el resultado de las elecciones del domingo y manifestó que “en las PASO hemos sacado el 70 por ciento”, y agregó que “siempre nos ha ido bien en las elecciones nacionales”.



En cuanto a la relación con Gerardo y Marcos Bassi, dijo “en su momento tuvimos nuestras diferencias, pero ahora estamos aprendiendo de Alberto y Cristina. El peronismo no solo necesita que nos llevemos bien entre nosotros sino también que empecemos a trabajar juntos con los intendentes y legisladores para que podamos revertir esta situación”.







Por otro lado, se refirió a la situación de Massalin Particulares y reconoció que “es grave”, por lo que pidió “trabajar juntos entre todos para salvar esta fuente de empleo”.