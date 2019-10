Se suspendió el juicio por la muerte de Roxana Dalpozzolo Miércoles, 30 de octubre de 2019 Había iniciado a las 8 de la mañana y pasado a un cuarto intermedio porque la testigo del violento robo no fue a declarar.

El inicio del juicio se dio minutos después de las 8 y en la primera jornada se pasó a un cuarto intermedio ante la espera de la presencia de un testigo clave en el juicio. Sin embargo la testigo no fue y decidieron suspender el juicio para la semana que viene.



“Es difícil encontrarnos con quienes mataron a mi hermana y cada trámite que se hizo desde el 14 de agosto es revivir el momento. Esto tiene mucha presión y es muy difícil. Tenemos confianza en la Justicia”, expresó Ivana hermana de Roxana Dalpozzolo.



“Es la primera vez que los veo cara a cara y fue muy duro”.



Por su parte, el padre de Roxana, Edgardo también habló con los medios y dijo: “estamos a la espera de una respuesta de pedido de “probeishon” por parte de uno de los imputados. Ofrecieron - por parte de uno de los imputados – 5 mil pesos a pagar en dos cuotas y tareas comunitarias en alguna sala cerca del domicilio del imputado. Tengo mucha esperanza que esto sea rechazado y no prospere y que la muerte de mi hija trascienda



“Es importante que cada persona que se levanta y se va a trabajar y le pasa algo malo encuentre respuesta en la Justicia y en los fiscales la respuesta para estar un poco más tranquilo”.