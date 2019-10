Horóscopo para hoy 30 de octubre del 2019 Miércoles, 30 de octubre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Trata de mantener la calma durante el día de hoy. Los problemas llegarán en cantidad y requieren soluciones rápidas.



Amor: Deja de hacerte el distraído en cuestiones del amor. Es hora de que empieces a acordarte más de las fechas y aniversarios.



Riqueza: Cuando tengas que tomar una decisión sobre tu futuro laboral, busca el consejo de tu familia, sabrán guiarte correctamente.



Bienestar: Nunca permitas que nadie ose cuestionar tus elecciones de vida. Si estás seguro de lo que quieres, no dudes en seguir por este camino.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tu inocencia será la causa primordial de grandes tropiezos que deberás experimentar. Hoy entenderás que debes cambiar.



Amor: No pierdas la chance que se presentará hoy de alcanzar un acuerdo con tu pareja antes de que ella se aleje definitivamente.



Riqueza: Entrarás en ciertas discusiones en tu ambiente laboral debido a consistentes incompetencias por parte de tus pares laborales.



Bienestar: Mantén tu mente abierta al cambio a todo momento en la vida. Existen ocasiones en las que es necesario adaptarse para poder sobrevivir.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Ciertas revelaciones sobre como deberás manejarte en el futuro cercano comenzarán a aparecer ante tus ojos hoy.



Amor: No permitas que tu miedo a la soledad te encierre en una relación que sabes que no es para ti. Busca tu lugar en otro lado.



Riqueza: Tu tendencia a posponer tus obligaciones te complicará seriamente en un futuro cercano. Adminístrate mejor.



Bienestar: No puedes salirte con la tuya para siempre. Eventualmente te llegará el momento de tener que pagar por tus acciones, no hay forma de evitarlo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy sentirás que el mundo está en tu contra, pero el que marcha al revés eres tú. Trata de poner los pies sobre la tierra.



Amor: Tiendes siempre a darle la razón a la persona que amas y, a veces, no es ese el mejor camino. Defiende tus posturas.



Riqueza: Estás muy pendiente de obtener buenos réditos y eso hace que pases por alto algunos detalles importantes. Presta más atención.



Bienestar: Esta etapa se presenta propicia para todo lo que tenga que ver con el estudio. Aprovecha el poder de concentración que tienes en estos días.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Estarás esperando noticias acerca de tus asuntos financieros y la ansiedad te dominará. Mantén la calma, hoy habrá novedades.



Amor: Será normal que se produzcan condiciones agradables de vida, pero no debes fiarte de las apariencias. Problemas afectivos.



Riqueza: Tus problemas financieros comienzan a solucionarse, pero deberás tomar los recaudos necesarios porque habrá más obstáculos.



Bienestar: Si quieres bajar esos kilitos de más, acompaña una buena dieta con actividad física. Pero no te excedas, porque puedes enfermarte.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Deja de lado el pesimismo y observa la vida desde una óptica positiva, verás que nada es tan malo como parece.



Amor: Hace tiempo que estás solo y las últimas relaciones han sido intrascendentes. Piensa en un cambio de imagen, así te irá mejor.



Riqueza: No escuches los consejos de aquellos que dicen ser tus amigos, guíate por tu instinto para los negocios y no te equivocarás.



Bienestar: Estás lleno de energía y repleto de actividades, pero sería bueno que te guardes un tiempo para ti. Haz algún deporte.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tienes mucho trabajo, pero tu familia te reclama. Hazte un tiempo este fin de semana, para estar con tus seres queridos.



Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y trata de que los conflictos no se intensifiquen.



Riqueza: Si estás sin trabajo, aparecen tentadoras ofertas. Si ya tienes, alguien vendrá a proponerte otro con un sueldo mucho mejor.



Bienestar: La terquedad hará que mucha gente te pierda el respeto. Reconoce que no eres el dueño de la verdad y sé un poco más humilde.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Hoy no pretendas que los demás sigan el tren de tus caprichos. Hacen lo que pueden y cómo pueden, así que entiéndelos.



Amor: Que nadie te diga cómo manejar tu relación. Cada pareja es un mundo y la solución a los conflictos deben encontrarla ustedes.



Riqueza: Surgirá la posibilidad de invertir dinero en una obra de caridad. No dudes en ayudar a quienes más necesiten de tu ayuda.



Bienestar: No te hagas demasiados problemas por los conflictos que surjan en el hogar. Sabes que estas peleas siempre son pasajeras.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Asesórate con gente idónea antes de firmar cualquier contrato. Lee la letra chica porque la omisión luego puede costarte caro.



Amor: No permitas que los celos de tu pareja desgasten la relación. Sé sincero y exprésale tus sentimientos y cuánto te importa.



Riqueza: Si no estás seguro con la inversión que has hecho, lo mejor es que te apartes del negocio antes de que sea demasiado tarde.



Bienestar: Cuando alguien te abofetee, pon la otra mejilla. Recuerda que el mal que uno hace en esta vida, en algún momento se paga.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Surge la posibilidad de un evento social en el que conocerás personas muy influyentes. Prepárate, porque nacerán nuevas amistades.



Amor: Las discusiones de los últimos tiempos han servido para que la pareja se fortalezca. Ya nada ni nadie podrá separarlos.



Riqueza: La buena fortuna está de tu lado. Tu emprendimiento comienza a dar resultados, disfruta de este momento junto a los tuyos.



Bienestar: Aparece la oportunidad de viajar frecuentemente por trabajo. No rechaces esta posibilidad, porque te permitirá establecer nuevos contactos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Los días pasan y aún sigues sin terminar esos trabajos que debes. Pon más energía porque ya no te queda demasiado tiempo.



Amor: El amor se hará presente de la manera más inesperada. Estate atento porque estás a punto de vivir una gran historia de amor.



Riqueza: Deja de lado tu orgullo, acércate a ese colega con el que discutiste y pídele perdón. No te conviene estar peleado con él.



Bienestar: Tu imaginación ha trabajado demasiado y necesita un descanso. Lo mejor es que te tomes un tiempo para descansar y reponer energías.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No busques pleitos en el ámbito familiar. Las relaciones están tirantes y hoy no es conveniente sacar a flote temas del pasado.



Amor: El amor será tu gran trofeo, pero necesitarás salir del encierro en busca de aventuras excitantes. Organiza salidas con amigos.



Riqueza: Atravesarás una etapa donde los asuntos legales ocuparán tu cabeza. No preocupes demasiado porque todo se solucionará pronto.



Bienestar: El exceso de comida hará que tu estómago se resienta. Trata de controlarte un poco más en las comidas o terminarás en el médico.