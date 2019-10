Colapsó la web de venta de entradas para la final de la Libertadores

Martes, 29 de octubre de 2019

A cada equipo le corresponden 12.500 ubicaciones para la final de la Libertadores y River tiene 50 mil abonados. Hay furia con la Conmebol.





Se trata de una final a partido único, esa tradición europea que la Conmebol importó para la definición de la Copa Libertadores a partir de este año. Por eso la expectativa por conseguir un ticket en el estadio Nacional de Santiago es muy grande. Y a las 19, cuando se habilitó el sitio “Mi Lugar en la Final”, especialmente diseñado para los abonados de River, quedó ratificado. Entonces, los hinchas atravesaron todos los estados de ánimo. Hubo afortunados y broncas repartidas. Para acceder al PIN que permitirá la compra de una de las 12.500 localidades, había que tener paciencia y suerte. La web colapsó por la cantidad de tráfico que tuvo. ¿Qué pasará mañana, cuando sea el turno de ingresar a la página de la Confederación Sudamericana de Fútbol para el trámite de validación?



Con 50 mil socios inscriptos en “Tu Lugar en el Monumental”, River decidió generar un nuevo sitio para la adquisición de las 12.500 entradas que dispuso la Conmebol. No obstante, hubo 400 mil peticiones en apenas un minuto y se cayeron los servidores de la web. Entre simpatizantes y curiosos, para muchos fue imposible acceder al bendito código. Y sólo se habilitó uno por persona. Las localidades son categoría 3 y tienen un costo de 80 dólares. Apenas el 25 por ciento de quienes pagan su abono podrán estar el 23 de noviembre en la tribuna Sur del Julio Martínez Prádanos de la capital chilena.





Es que el aforo del estadio Nacional fue reducido de 48 mil a 44 mil espectadores por disposición de la Policía local. Entonces, habrá 12.500 hinchas de River en la tribuna Sur y 12.500 del Flamengo en la Norte (será el “Equipo A”, por mejor perfomance). ¿Cómo se reparten los lugares restantes? Habrá 11 mil personas, aproximadamente, en la tribuna Andes . Será, en su mayoría, público local.



En agosto, la Conmebol lanzó una pre-venta exclusiva para clientes de la tarjeta Mastercard del banco Santander, uno de los patrocinadores. Se agotaron en menos de una hora. En septiembre, volaron otras mil en ¡apenas 60 segundos!





Habrá unas 8 mil butacas que se serán destinadas para protocolo, compromisos con los sponsors y broadcasters y prensa. Será un privilegio para unos pocos estar en el partido que define la Libertadores. Y ya empezó a recalentarse la reventa. En el sitio Viagogo, la empresa londinense que tiene una red de más de 60 sitios y clientes en 160 países, se ofrecían entradas categoría 1 a 203 mil y 346 mil pesos. Una locura.



El partido será en Chile, a pesar del estallido social que sacude al país vecino. “Santiago es la sede para la final de la Libertadores, eso está definido. Se van a recuperar de lo que están viviendo”, había anunciado Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, la semana pasada. Se barajó una alternativa: el estadio Centenario de Montevideo. No obstante, el dirigente paraguayo confirmó que no será necesario cambiar la sede.



Habrá un gran operativo de seguridad, está claro. Aunque esa no es la prioridad por estas horas, ya que los esfuerzos de los carabineros están enfocados en controlar las calles de la ciudad desbordadas, fundamentalmente, por delincuentes que aprovecharon las marchas contra el Gobierno para organizar saqueos.