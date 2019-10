Vara y Jetter serán diputados nacionales a partir de diciembre Lunes, 28 de octubre de 2019 El Gobernador resaltó que “el cambio en Corrientes no se debe detener”. Pese a la derrota a nivel provincial, la distribución de bancas será equilibrada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



Con el 85,71% de me­sas com­pu­ta­das en la pro­vin­cia, el Fren­te de To­dos se im­pu­so am­plia­men­te por 50,75% an­te En­cuen­tro por Co­rrien­tes + Jun­tos por el Cam­bio 42,22%. Con es­tos gua­ris­mos, la dis­tri­bu­ción de cua­tro ban­cas pa­ra la Cá­ma­ra Ba­ja que­dó en equi­li­brio, con dos pa­ra el kirch­ne­ris­mo y las dos res­tan­tes pa­ra el ofi­cia­lis­mo, que a ni­vel na­cio­nal ca­yó de­rro­ta­do.



Pa­sa­das las 21, y tras el dis­cur­so en el que el Go­bier­no Na­cio­nal pro­ve­yó los pri­me­ros da­tos ofi­cia­les con una ten­den­cia cla­ra a fa­vor de Al­ber­to Fer­nán­dez, el go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés, pre­sen­te en la se­de de la Unión Cí­vi­ca Ra­di­cal (UCR), brin­dó una con­fe­ren­cia flan­que­a­do por Jor­ge Va­ra e In­grid Jet­ter, fla­man­tes di­pu­ta­dos na­cio­na­les. “Des­pués de 15 años, ECO vuel­ve a te­ner cua­tro di­pu­ta­dos que van a de­fen­der los in­te­re­ses de los co­rren­ti­nos”, en­fa­ti­zó el Man­da­ta­rio. Así, los elec­tos se su­ma­rán a So­fía Bram­bi­lla y Es­te­la Re­gi­dor, con man­da­to has­ta 2021. En 2005, du­ran­te la eta­pa en la que ra­di­ca­les y pe­ro­nis­tas ac­tua­ron en uni­dad du­ran­te la trans­ver­sa­li­dad, fue la úl­ti­ma vez que ECO tu­vo esa ven­ta­ja.



Val­dés agra­de­ció por la par­ti­ci­pa­ción a la ciu­da­da­ní­a, que su­pe­ró el 80%. “Hi­ci­mos una muy bue­na elec­ción en la ca­pi­tal de la pro­vin­cia y en San Cos­me. “El cam­bio en Co­rrien­tes no se de­be de­te­ner, de­be­mos con­ti­nuar. Te­ne­mos ob­je­ti­vos cla­ros bien de­fi­ni­dos, que­re­mos in­dus­tria­li­zar y tra­ba­ja­mos pa­ra ello. Te­ne­mos proa ha­cia el de­sa­rro­llo y de­be­mos re­ver­tir si­tua­cio­nes pre­o­cu­pan­tes con es­fuer­zo y sa­cri­fi­cio”, ex­pre­só.

Hi­zo un sa­lu­do par­ti­cu­lar a Ho­ra­cio Ro­drí­guez La­rre­ta co­mo je­fe de Go­bier­no de la ciu­dad de Bue­nos Ai­res y lla­mó a “cons­truir el fu­tu­ro que to­dos que­re­mos”.



Val­dés, al dar la con­fe­ren­cia, fue cau­to a la es­pe­ra de los nú­me­ros na­cio­na­les, pe­se a que la ten­den­cia ya era con­cre­ta a fa­vor de Al­ber­to Fer­nán­dez, del Fren­te de To­dos.

A su tur­no, Jet­ter, en diá­lo­go con épo­ca, co­men­tó: “Te­ní­a­mos muy bue­nas ex­pec­ta­ti­vas y la per­cep­ción por nú­me­ros que ma­ne­já­ba­mos”. A su vez, agra­de­ció el res­pal­do en las PA­SO de la Co­a­li­ción Cí­vi­ca, a su fa­mi­lia y a los mi­li­tan­tes del fren­te go­ber­nan­te. “Va­mos a tra­ba­jar con los equi­pos del go­bier­no de la pro­vin­cia pa­ra que a Co­rrien­tes lle­gue el pro­gre­so, mas in­fra­es­truc­tu­ra. Em­pe­zó co­mo una epo­pe­ya y nos sa­lió bien”, aco­tó.

Va­ra con­si­de­ró que el me­jor re­sul­ta­do ob­te­ni­do fue fru­to del “en­tu­sias­mo y mu­cho tra­ba­jo”, va­lo­ró la par­ti­ci­pa­ción de la ciu­da­da­ní­a, que se ele­vó no­ta­ble­men­te res­pec­to a las PA­SO. Con es­tos nú­me­ros, ECO sa­lió vic­to­rio­so, ya que el jus­ti­cia­lis­mo po­nía en jue­go tres ban­cas y só­lo ga­nó dos, por lo que el in­gre­so de Jet­ter fue un bál­sa­mo en me­dio del tra­go amar­go na­cio­nal.





Consenso Federal se ubicó tercero



En la con­tien­da por cua­tro ban­cas en el Con­gre­so Na­cio­nal, tam­bién hu­bo otros can­di­da­tos que ha­bí­an su­pe­ra­do la ins­tan­cia de las Pri­ma­rias de agos­to pa­ra es­tar en el cuar­to os­cu­ro co­mo op­ción ayer.



Con­sen­so Fe­de­ral, con el ex­con­ce­jal ca­pi­ta­li­no Ga­briel Ro­me­ro co­mo can­di­da­to en pri­mer tér­mi­no, se ubi­có en ter­cer lu­gar con el 3,08%; en cam­bio en la ca­te­go­ría pre­si­den­cial en res­pal­do a Ro­ber­to La­vag­na, el cau­dal fue un po­co ma­yor: 3,16%.

El Fren­te Nos que res­pal­dó a la fór­mu­la Gó­mez Cen­tu­rión -­Hot­ton en Co­rrien­tes, lle­va­ba co­mo can­di­da­tos a di­pu­ta­dos na­cio­na­les a la gri­lla de Ciu­da­da­nos pa­ra Go­ber­nar, en­ca­be­za­da por Eduar­do “Pa­co” Achit­te y Mar­ta Or­tiz. Es­te es­pa­cio ob­tu­vo 1,84%; lo que im­pli­ca­ba 10.939 su­fra­gios, con nú­me­ros al­tos en Ca­pi­tal, prin­ci­pal­men­te.

En tan­to, los otros dos fren­tes que com­pe­tí­an por la pre­si­den­cia no lle­va­ron can­di­da­tos a di­pu­ta­dos en Co­rrien­tes, por lo que fue­ron con bo­le­ta cor­ta.

El fren­te Des­per­tar, Uni­te por la Li­ber­tad y la Dig­ni­dad, al­can­zó 1,46%; y el Fren­te de Iz­quier­da -­unidad que pos­tu­la­ba a la fór­mu­la de Ni­co­lás del Ca­ño y Ro­mi­na del Plá-­ lo­gró 1,34%.

En tan­to, se re­gis­tra­ron 0,87% de su­fra­gios anu­la­dos y 0,68% vo­tos en blan­co.