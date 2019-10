Intentó cruzar a nado un arroyo y fue arrastrado por la correntada

Lunes, 28 de octubre de 2019

Los compañeros realizaron la denuncia en la Comisaría Segunda, donde relataron que fueron a cazar vizcachas cuando uno de ellos se metió al agua para cruzar nadando un arroyo y desapareció de la superficie. Se sumaron equipos para tratar de localizarlo.





En la zona conocida como El Descanso, en la zona rural de Curuzú Cuatiá, desapareció un cazador luego de meterse a un arroyo, y hasta el momento no lograron ubicarlo.



Policías de la Seccional Segunda, así como equipos especializados de rescate de los bomberos voluntarios de esa ciudad, se trasladaban a la zona indicada e iniciaron un rastrillaje por el crecido lecho, aunque hasta el cierre de la presente edición no había novedades.



En relación con lo ocurrido, las fuentes consultadas admitieron que son pocos los datos que se conocen hasta el momento, pero extraoficialmente se informó que una persona mayor de edad de sexo masculino fue arrastrada por la correntada de un arroyo, precisó el portal El Diario de Curuzú.



Las mismas fuentes añadieron que, al parecer, intentó cruzar un arroyo para cazar vizcachas.

Fue en esas circunstancias cuando habría desaparecido de la vista de sus compañeros, quienes no supieron más del cazador.



Entretanto, los hombres que lo acompañaron para ir al lugar admitieron que debieron ir hasta la Comisaría Segunda para dar aviso de esta situación, ya que no había señal en el alejado punto en el que se encontraban.



Solo se sabe del lugar, que sería cerca de un arroyo por Ruta Provincial 25, camino a El Descanso, indicaron las fuentes.



Sería jurisdicción de la Comisaría Segunda, cuyos efectivos dirigieron al lugar junto con bomberos voluntarios pare verificar las circunstancias de lo sucedido e iniciar una rápida búsqueda.



Peritos e investigadores también están abocados al caso recolectando pruebas y tomando declaración a los compañeros de cacería de esta persona, cuya identidad aún no se dio a conocer.



En las próximas horas podrían surgir novedades importantes relacionadas con el caso, ya que los investigadores están trabajando para obtener precisiones acerca de las circunstancias en que esta persona desapareció.



La Justicia también tomó intervención y sigue de cerca todo el avance de la pesquisa.